Les résidents d'une maison de retraite profitent de la visite spéciale d'un chien, qui leur apporte joie et douceur

Les résidents de la maison de retraite Craigielea Care Home, basée à Renfrew (Royaume-Uni), ont eu droit à la visite spéciale d'un compagnon à 4 pattes : Milo. Le petit chien a fait sa tournée de câlins.

C'est avec un immense sourire scotché aux lèvres que les séniors de la maison de retraite Craigielea Care Home ont accueilli Milo. Le chien, un véritable rayon de soleil, a bondi de chambre en chambre afin de partager des moments de douceur avec les résidents. Une étreinte chaleureuse par-ci, une friandise succulente par-là, la journée fut tout aussi agréable pour le canidé.

© Craigielea Care Home

En plus de recevoir des caresses, Milo a également joué avec quelques personnes âgées. Celles qui le pouvaient l'ont même promené dans le quartier. La boule de poils a vraiment fait le bonheur des pensionnaires.

« Vous sentez immédiatement la différence lorsque Milo franchit la porte, a déclaré Sheila Inshaw, responsable de l'établissement, tout le monde se lève de sa chaise, discute et lance une balle dans les couloirs pour qu'il la récupère. C'est très amusant pour tous nos résidents, qui adorent quand Milo saute sur leurs genoux pour avoir un câlin. » Sa collègue, Jodie Canavan a ajouté : « Cela fait plus d'un an maintenant depuis la première visite de Milo, et ils n'en ont jamais assez de lui. C'est un chien calme et doux. »

Les bienfaits de la présence animale

D'après un article paru dans les colonnes de Daily Records le 8 mars 2022, la visite de l'animal a été organisée dans le cadre du programme de zoothérapie de la résidence. Ce dernier tend à encourager les pensionnaires à rester actifs et à socialiser avec les autres. Au fil des ans, ils ont accueilli à bras ouverts des alpagas et autres créatures adorables.

© Craigielea Care Home

Lors de sa venue, Milo a particulièrement aidé les personnes atteintes de démence ou de troubles cognitifs. Le chien les a stimulées et les a incitées à participer aux activités de la maison de retraite. Une vraie bouffée d'oxygène !