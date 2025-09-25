Ce Berger Allemand hyperactif se calme radicalement en rencontrant une portée de chatons dont il veut prendre soin (vidéo)
Quand il est arrivé dans sa famille pour la vie, Tiger a tout de suite su qu’il allait être le plus heureux des toutous. Vif, énergique et toujours enthousiaste à l’idée d’aller promener ou jouer, cet adorable Berger Allemand a beaucoup de mal à se poser. Mais les choses ont radicalement changé le jour où il a décidé de prendre une portée de chatons sous son aile…
Tiger est une véritable tornade qui vit aux États-Unis avec son humaine et 2 Golden Retrievers prénommés Leo et Nala. Jeune et en pleine forme, ce magnifique Berger Allemand ne cesse de réclamer de l’activité à sa maîtresse qui ne sait parfois plus comment l’occuper. Mais en décembre 2024, l’arrivée d’une adorable portée de chatons au sein de son foyer a tout changé ! En rencontrant les minuscules boules de poils pour la toute première fois, Tiger a immédiatement su qu’il devait faire attention. Ainsi, il a révélé une partie cachée de lui, très douce et précautionneuse. Sur le compte TikTok dédié à ses chiens, sa jeune maîtresse a posté une vidéo sur laquelle on peut voir Tiger interagir avec les petits félins.
Un toutou méconnaissable
Sur les premières séquences, on peut voir Tiger faire tout un tas de petites bêtises. Il saute dans la piscine vide, vole le doudou de son frère Leo, joue comme un fou avec un jet d’eau… Puis, les internautes assistent ensuite à la découverte des chatons. Le toutou est alors étonnement calme et prend le temps de renifler gentiment les petites créatures. “Qui aurait cru que ces chatons le transformerait complètement ?”, a écrit la maîtresse de Tiger en légende de cette vidéo.
Aujourd’hui, la publication est devenue virale. Elle a été visionnée plus de 4,5 millions de fois et likée presque 775 000 fois. Elle a notamment été relayée par plusieurs médias dont Parade Pets.
Interrogée par le média, l’éleveuse Sara Hirschfeld est revenue sur le caractère très complet du Berger Allemand. “C’est un chien de berger, il est donc incroyablement intelligent et actif avec une très forte éthique de travail. En plus d’une à 2 heures d’exercice physique par jour, ils ont également besoin d’une forte stimulation mentale. Les puzzles, les cours d'agilité ou d'obéissance et les jeux de cache-cache fournissent tous un grand effort physique et mental et empêcheront votre chien de s'engager dans un comportement compulsif ou destructeur”, a-t-elle assuré. Autrement dit, cette race n’est pas faite pour tout le monde !
