Durant les recherches pour retrouver Lyhanna, un chien à l’odorat très fin, le Saint-Hubert, a été un atout majeur

Alors que les recherches avaient lieu pour retrouver la petite Lyhanna, disparue depuis le 29 mai à Fleurance (Gers), une équipe cynophile a été appelée en renfort. Celle-ci était composée d’un maître-chien et d’un Saint-Hubert, un chien à l’odorat très fin et dont les compétences lui permettent d’être performant sur de très longues durées et distances. Le 5 juin, le corps de la fillette de 11 ans a malheureusement été retrouvé dans un silo à grain, près de Puycasquier.

Pour tenter de retrouver la petite Lyhanna, une collégienne de 11 ans disparue depuis le vendredi 29 mai à Fleurance, une commune située dans le Gers, d’importants moyens avaient été déployés. Notamment, une équipe cynophile de la gendarmerie, formée par un maître-chien et un Chien de Saint-Hubert.

Des chiens déjà intervenus dans d’autres affaires de disparition

Le Saint-Hubert a été introduit dans les équipes cynophiles de la gendarmerie en 2003. Aujourd’hui, il existe en France 14 équipes et celles-ci sont régulièrement sollicitées lors des opérations de recherche, dont, notamment, au cours des recherches du petit Émile, disparu dans les Alpes-de-Haute-Provence en 2023. Réparties sur le territoire français, elles réalisent plus de 1000 missions par an depuis leur intégration.

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Des compétences hors pair

Aussi performants en milieux urbains que ruraux, les Saint-Hubert possèdent un odorat très fin. « Là où les traditionnels Bergers Allemands ou Malinois ont une capacité de pistage jusqu'à 24 heures après la disparition de la personne, la race des Saint-Hubert "est réputée avec plus de qualité olfactive" », expliquait le major Bruno Mourier, qui est le référent national pistage Saint-Hubert au sein de la gendarmerie nationale au média BFMTV . Le processus de recherches est toujours le même. Il s’agit de présenter au chien un objet appartenant à la personne disparue et qui porte son odeur. Puis on conduit le Saint-Hubert sur les lieux de la disparition. De plus, il est capable de faire le tri entre l’odeur du disparu et celles des différentes personnes qui sont passées sur place, comme le précisait encore le major Mourier : « Le Saint-Hubert arrive à pister sur un délai plus long, mais il arrive aussi à travailler sur une zone brouillée. [...] Si on lui présente une odeur de référence, il va être en capacité de remonter l'odeur la plus ancienne à la plus proche. »

« Le maître doit le suivre de manière intelligente. »

Avec une formation de près de 2 ans, ces chiens comptent parmi les plus efficaces dans les recherches liées à des cas de disparition. C’est pourquoi on fait appel à eux lorsque les premières recherches n’aboutissent pas, et il agit en deuxième niveau de recherches quand aucune trace exploitable n’a pu être détectée par un autre chien. Cependant, malgré ses compétences, il peut parfois suivre ses instincts de chasseur. C’est là qu’intervient son maître-chien qui « sait analyser l'attitude du chien, il sait quand il chasse » expliquait le major Mourier. Un travail qui se fait en binôme, donc, entre le maître et le chien. « Une odeur est volatile, le vent peut la déplacer. Il y a certains endroits où il n'est pas possible d'accéder. Le chien travaille par fermeture de zone, il se laisse embarquer sur une route, va se relever d'un coup, puis revenir pour rechercher une direction. Le maître doit le suivre de manière intelligente. »

Une race endurante

En cas de fortes chaleurs, le Saint-Hubert est également plus efficace qu’un autre chien. Très endurant, il est capable de mieux gérer ses efforts. « Il peut faire trois à quatre kilomètres, mais il faut savoir que pour parcourir un kilomètre, il leur faut environ 1h-1h30. Il y a également la possibilité de faire se relayer deux chiens. »

Une autre race actuellement formée par la gendarmerie

Le Black and Tan Coonhound est actuellement aussi formé par la gendarmerie en raison de ses compétences et capacités semblables à celles du Saint-Hubert. Son avantage ? Il pèse 20 kg de moins que le Saint-Hubert et peut donc se rendre dans des endroits plus étroits qui ne sont pas accessibles pour le Saint-Hubert. À l’heure actuelle, il n’y a qu’un seul chien de cette race qui est en activité sur le sol français.

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Un moyen de recherches faillible

Bien que la présence d’une équipe cynophile soit un atout considérable lors des recherches, ce moyen reste faillible, et ce, pour plusieurs raisons. Notamment, lorsque la personne disparue a fait des allers-retours, ou est montée dans une voiture, par exemple. Dans ce cas, le chien peut facilement perdre une piste. « Dans le meilleur des cas, les Saint-Hubert retrouvent la personne, sinon ils vont nous donner une zone », concluait le major Mourier. Si ce Saint-Hubert n’a pas permis de retrouver la petite Lyhanna en vie, sa présence a, malgré tout, été précieuse et a aidé à réduire la zone de recherches.