Grâce au flair d'un chien gendarme angevin, un homme de 95 ans en hypothermie est retrouvé et secouru à temps

C’est grâce à l’intervention décisive de Padme, un Malinois engagé aux côtés des gendarmes, qu’un homme de 95 ans porté disparu a pu être retrouvé en un temps record, dissimulé dans un sous-bois à proximité de son domicile. Epuisé mais vivant, le nonagénaire a immédiatement été pris en charge par les secours avant d’être transporté à l'hôpital.

Le matin du mardi 2 juin 2026, dans la commune des Bois d'Anjou (49), les secours ont été appelés pour signaler la disparition inquiétante d'un homme de 95 ans. Ce dernier avait quitté son domicile et tardé à rentrer, d'après la Gendarmerie du Maine et Loire sur sa page Facebook .

Il fallait le retrouver au plus vite, non seulement en raison de son âge, mais aussi des « risques climatiques » évoqués par la Gendarmerie. Ce matin-là, dans les Bois d’Anjou, les températures étaient fraîches pour la saison (environ 12 à 16°C), avec une possible humidité matinale. Pour la victime, ces conditions pouvaient rapidement entraîner hypothermie, fatigue et déshydratation.

Les militaires ont rapidement déployé un important dispositif de recherches, comprenant l'équipe cynophile du PSIG (Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie) de Château-Gontier-sur-Mayenne. Padme, Berger Belge Malinois, et son maître font partie de cette unité mobilisée sur l'opération de recherche.

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Gendarmerie départementale de Maine et Loire - 49 / Facebook

« À peine arrivé sur les lieux, le Malinois fait parler son instinct »

Le binôme s'est aussitôt mis au travail, et Padme n'a pas tardé à confirmer tout le bien que l'on pense de lui. « À peine arrivé sur les lieux, le Malinois fait parler son instinct, peut-on lire dans le post Facebook. En l'espace de quelques minutes, Padme se dirige résolument vers un sous-bois dense, situé à seulement une centaine de mètres de l'habitation. »

Le quadrupède a localisé le nonagénaire qui était allongé par terre, à bout de forces et caché par la dense végétation.

Les sapeurs-pompiers, qui étaient également présents sur les lieux, l'ont pris en charge et lui ont prodigué les soins d'urgence, avant de le transporter au Centre Hospitalier Universitaire d'Angers.

L'info Woopets : comment les chiens de recherche parviennent-ils à localiser si rapidement une personne disparue ?

Les chiens de pistage disposent d’un odorat extrêmement développé, capable d’identifier une trace humaine individuelle parmi des milliers d’odeurs présentes dans un environnement naturel. Même après plusieurs heures, ils peuvent encore exploiter les particules olfactives laissées au sol, sur la végétation ou dans l’air ambiant.

Lorsqu’ils sont engagés sur une disparition, ces chiens suivent une logique de pistage très précise : ils « scannent » le terrain en détectant la direction de déplacement de la personne, puis affinent progressivement leur recherche jusqu’à localiser une zone de concentration d’odeur. C’est ce qui permet d’aboutir rapidement à un secteur restreint, même en milieu dense comme un sous-bois.

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Des chiens spécialisés comme Padme sont particulièrement efficaces dans ce type d’intervention grâce à leur endurance, leur concentration et leur capacité à travailler dans des conditions difficiles. Leur motivation et leur entraînement leur permettent de rester focalisés malgré les distractions du terrain.

Enfin, leur action est d’autant plus efficace lorsque les secours disposent d’un objet imprégné de l’odeur de la personne disparue. Cela permet d’orienter immédiatement le travail olfactif et d’optimiser les premières minutes de recherche, souvent décisives.