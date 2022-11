Une chienne d’assistance reçoit un prix pour avoir passé plus de 700 jours sur un bateau de croisière avec sa maîtresse aveugle

Cette chienne Labrador Retriever noire a le pied marin ! Elle accompagne sa maîtresse aveugle dans toutes ses aventures, y compris lors de nombreuses croisières. Le duo a ainsi passé plus de 700 jours sur un bateau de la compagnie Holland America Line qui a décidé de lui discerner un prix.

Cornelia Marinussen est une femme active atteinte de cécité. Malgré son handicap et grâce à sa chienne d’assistance nommée Joska, elle part régulièrement en voyage.

Cornelia et son mari Cornelis apprécient par-dessous tout découvrir le monde en faisant des croisières à bord des bateaux de la compagnie Holland America Line.

Et depuis 2014, la Labrador Retriever noire est de toutes les excursions.

Le trio a ainsi réalisé plus de 50 périples leur permettant de découvrir l'Alaska, Hawaï, le Canada, les Caraïbes ou encore les pourtours de la méditerranée.

En tout, le couple et leur fidèle compagnon à 4 pattes ont passé plus de 700 jours et nuits à bord des navires de cette compagnie de croisière qui a souhaité, le 26 octobre 2022, discerner à la chienne un prix prestigieux.

Le médaillon de platine

« Joska est le premier animal d'assistance à atteindre ce statut élevé, et nous voulions lui rendre hommage avec un événement qui lui montre à quel point elle est spéciale pour tout le monde dans notre entreprise », a déclaré Gus Antorcha, le président de Holland America Line, à People.

Lors d’une cérémonie officielle, Joska a donc été décorée de son médaillon qu’elle porte avec fierté aux côtés de sa maîtresse. De même, elle a reçu le grade de marin 5 étoiles, le plus haut programme de fidélité de la compagnie de croisière, ainsi que des cadeaux adaptés aux chiens.

« Les animaux d'assistance enregistrés sont toujours les bienvenus à bord de nos navires et Joska est devenue un membre de notre famille. Non seulement elle illumine le moral de tout le monde, mais elle permet également à Cornelia de faire ce qu'elle aime le plus : des croisières pour explorer la planète Terre », a ajouté Gus Antorcha.