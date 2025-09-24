Enfin adoptée après avoir passée plusieurs mois au refuge, cette adorable chienne ne peut s’empêcher d’exprimer sa joie extrême (vidéo)

Pour les chiens de refuge qui attendent désespérément de rencontrer leur famille pour la vie, le quotidien en boxe est terriblement long et angoissant. C’est pourquoi certains bénévoles sont chargés de les prendre en charge le temps d’une ou 2 journées pour leur permettre de souffler et de changer d’environnement. Mais parfois, ces accueils censés être temporaires donnent lieu à de magnifiques histoires…

Margot est une adorable petite femelle de type American Staffordshire Terrier qui est arrivée au refuge Cincinnati Animal Care, situé dans l’État de l’Ohio (États-Unis), à la moitié de l’année 2023. Pendant de nombreux mois, elle a attendu qu’on lui donne une seconde chance, enfermée entre les 4 murs de son boxe. Puis un jour, une jeune femme bénévole a croisé son regard… Touchée en plein cœur, cette dernière a décidé de prendre Margot avec elle le temps d’une journée afin de la sortir de son quotidien et de lui permettre de se détendre à l’extérieur du refuge. Mais les choses ne se sont finalement pas passées comme prévues…

© @margottherescue / TikTok

Un amour évident

À peine 2 jours après avoir ramenée Margot au refuge, la jeune femme est retournée la chercher… pour l’adopter officiellement ! Au cours de leur journée passée ensemble, la chienne et la bonne samaritaine avaient en effet eu le temps de tisser des liens déjà très profonds. “J'ai toujours pleuré après avoir sorti les chiens du refuge, mais je savais que cette fille m'aimait autant que je l'aimais…”, a-t-elle plus tard témoigné en légende d’une vidéo postée sur le compte TikTok dédié à Margot. Sur ce compte baptisé @margottherescue, la jeune femme a d’ailleurs posté une vidéo qui est très rapidement devenue virale. À ce jour, elle comptabilise plus de 11 millions de vues et plus de 2 millions de likes et a même été relayée par plusieurs médias dont Newsweek. Cette vidéo, la voici :

Un duo fusionnel

On y voit Margot, en train de faire de joyeux tours sur elle-même aux côtés de sa maîtresse. Cette dernière rit aux éclats face au bonheur intense de sa chienne. “Il faut en moyenne 3 mois à un chien adopté pour commencer à se sentir chez lui”, peut-on lire dans la vidéo.

D’après la jeune femme, cette vidéo dévoile le moment exact où Margot a commencé à se sentir enfin chez elle. Depuis, la chienne et sa maîtresse vivent leur meilleure vie et partagent absolument tout avec amour et bienveillance.

