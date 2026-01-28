Désorienté par 2 jours de fugue sous une tempête de neige, un chien s’enfuit à l’approche de ses humains avant de les reconnaître (vidéo)

Ils pensaient avoir fait le plus dur en localisant Benji, chien disparu 2 jours plus tôt et ayant traversé une tempête de neige. L’animal était toutefois en mode survie et sa fuite est repartie de plus belle à l’approche de son maître, qu’il n’a pas reconnu. Ce dernier, guidé par un télépilote de drone, n’a toutefois pas baissé les bras.

Après 48 heures de recherches et d’angoisse, un chien s’étant échappé de la maison sous un temps exécrable a été retrouvé et ramené sain et sauf chez lui, rapportait 6 ABC Action News le mardi 27 janvier.

Benji, Bernedoodle (croisé Bouvier Bernois / Caniche) d’un an et demi et adopté très récemment, était en fugue depuis le samedi 24 janvier. Habitant le quartier de Fishtown à Philadelphie, en Pennsylvanie (Etats-Unis), ses propriétaires Ece Bal et Justin Cerone étaient d’autant plus inquiets qu’une violent tempête de neige s’abattait sur la région à ce moment-là.



6 ABC Action News

Très vite, de nombreux voisins ont rejoint le couple pour prendre part aux recherches. “C'était incroyable de voir comment tout le quartier s'est mobilisé”, raconte Ece Bal. Des associations locales en ont fait de même, notamment ACCT Philly et Lucky Dogs Rescue. C’est d’ailleurs un membre de cette dernière qui a eu l’idée de contacter Rick Rotondo, fondateur d’une organisation dédiée à la recherche d’animaux de compagnie perdus en utilisant des drones.

C’est ce même Rick Rotondo qui avait secouru Ryder, Norwich Terrier de 2 ans et demi qui s’était égaré.

Le télépilote de drone a dû attendre que la météo devienne un peu plus clémente, car il était impossible de survoler la zone sous le blizzard. La nuit du lundi 26 janvier, lui et 2 autres opérateurs, dont sa femme, sont arrivés à Fishtown et se sont tout de suite mis au travail.

2 quadricoptères à caméra infrarouge se sont relayés pour couvrir autant de terrain que possible. Rick Rotondo a finalement pu localiser Benji dans le secteur de Kensington, à environ un kilomètre de son domicile. Justin Cerone et des volontaires se sont rendus à l’endroit indiqué en voiture.



Rick Rotondo Photography & Lost Pet Thermal Drone Search / Facebook

Le chien était toutefois en mode survie et désorienté. Il n’a pas reconnu son maître et s’est mis à courir. Arrivé au bord du terrain, il a fait un saut de plusieurs mètres pour atterrir sur une route menant vers un tunnel. Il est ensuite passé sous celui-ci.

Course-poursuite et soulagement

Lorsqu’il est ressorti de l’autre côté, Rick Rotondo a pu le revoir sur son écran. Une véritable course-poursuite s’est alors engagée ; Benji courait pendant que le véhicule de Justin Cerone le suivait en restant à bonne distance.



Rick Rotondo Photography & Lost Pet Thermal Drone Search / Facebook

Le quadrupède a fini par s’arrêter. Son propriétaire a ouvert la portière et l’a appelé. Après un moment d’hésitation, Benji s’est approché de lui et l’a laissé le faire monter à bord de la voiture. C’était la délivrance…

Rick Rotondo Photography & Lost Pet Thermal Drone Search / Facebook

Le Bernedoodle est rentré à la maison et se remet tranquillement de sa mésaventure. Une heureuse issue rendue possible par la mobilisation de la communauté locale, le professionnalisme de Rick Rotondo et de son équipe, ainsi que le sang-froid de ses maîtres.