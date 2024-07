Grâce à son flair, ce chien héroïque a permis de traduire en justice un dangereux prédateur d’enfants présumé

Les chiens de détection peuvent aider les humains à retrouver des armes, des explosifs, des drogues ou même des personnes ensevelies. Saviez-vous qu’il existe aussi des chiens capables de détecter du matériel électronique ?

C’est le cas de Rosco, le premier chien d’Oklahoma (États-Unis) à être spécialisé dans la détection d'odeurs électroniques dans les cas d'exploitation d'enfants.

Une mission précise

Cela fait déjà plus d’un an que le lieutenant enquêteur John Haning fait équipe avec Rosco, un chien de détection hors du commun. Le toutou a été offert au bureau du shérif de Rogers County par OUR Rescue, un groupe à but non lucratif luttant contre le trafic humain et les abus contre les enfants.

Dans ce but, Rosco a reçu une formation pour détecter le TTPO, un produit chimique présent sur tous les périphériques de stockage de données tels que les téléphones et les ordinateurs.

KJRH

« Si vous oubliez un téléphone portable, un ordinateur, une carte micro-SD ou une caméra cachée quelque part dans la pièce, cela pourrait conduire à une autre victime ou nous amener à mettre cet agresseur en prison pour une longue période », a expliqué le lieutenant enquêteur John Haning à KJHR.

Rosco est également formé pour réconforter les gens en temps de crise. Les dossiers sur lesquels travaillent John Haning et ses collègues sont en effet lourds et le chien réussit à sentir quand ils ont besoin d’un câlin.

Une vaste opération en Équateur

Si Rosco et son coéquipier s'occupent généralement des dossiers de l'Oklahoma et du comté de Rogers, ils répondent toujours présents là où on les appelle. Récemment, ils ont d’ailleurs aidé les forces de l'ordre équatoriennes dans une vaste opération contre un pédiatre renommé accusé de crimes sexuels sur mineurs.

Rogers County Sheriff's Office / Facebook

« Lorsqu'ils nous ont appelés et nous ont dit : "Hé, nous avons besoin de votre aide", nous avons un médecin réputé en Équateur qui est très impliqué dans la création de contenu qu'il partage sur Internet à l'échelle internationale, ici aux États-Unis et dans d'autres pays. Nous avons sauté sur l'occasion », a déclaré John Haning.

Lors de la descente de police chez le suspect à Quito, Rosco a ainsi permis de localiser 2 clés USB, des micro-SD et un téléphone portable caché. Arrêté en partie grâce au toutou, le médecin équatorien risque jusqu'à 30 ans de prison pour ses crimes présumés.

Rogers County Sheriff's Office / Facebook

De retour aux États-Unis, John et Rosco souhaitent continuer à attraper les prédateurs d'enfants, mais aussi à sensibiliser les gens à ce terrible fléau. Une bien noble mission !