Jugé trop amical, ce chien échoue à l’académie de police, mais trouve une nouvelle mission de vie héroïque (vidéo)

À Taïwan, Roger est devenu une véritable star. Dressé au départ pour être un chien renifleur de drogue, le Labrador a reçu une nouvelle affectation après avoir été jugé trop amical pour cette mission. Aujourd’hui, Roger est un chien de recherche et de sauvetage et il s’est récemment illustré aux côtés des secours après le violent tremblement de terre qui a frappé l’île le 3 avril dernier.

Il n’est pas toujours évident de trouver sa place dans la vie et ce sont parfois les échecs qui permettent de trouver sa véritable vocation. Comme le rapporte Parade Pets, c’est visiblement ce qui est arrivé à Roger, un Labrador Retriever âgé aujourd’hui de 8 ans. Le toutou se destinait à entrer dans la police de Taïwan, mais il a été jugé inapte pour le poste. D’aucuns aurait été démoralisé par cet échec, mais Roger savait que sa place était ailleurs.

Un chien renifleur de drogue raté

Alors qu’il n’était encore qu’un chiot, Roger a d’abord été formé pour devenir un chien renifleur de drogue au Centre d’élevage et de formation de chiens détecteurs de l’administration des douanes à Taichung. Il a donc été entraîné à renifler pour retrouver des stupéfiants. Si son flair faisait de lui un bon élément, son comportement a fini par le disqualifier pour cette mission.

Selon son maître, Lee Hsin Hung, Roger était « trop amical et turbulent » pour être un chien renifleur de drogue. En raison de sa nature enjouée et de sa difficulté à obéir à « un ordre, une action », le toutou a dû être réaffecté. Heureusement, la nature de Roger faisait de lui un chien de recherche et de sauvetage parfait.

« Il était très agile, ses mouvements étaient très audacieux et il ne laissait rien l’encercler », a expliqué Lee. « Il pensait qu’il pouvait surmonter toutes les difficultés », a-t-il poursuivi, ajoutant que Roger « n’était pas intimidé par les hauteurs ou les endroits inconnus ».

© Groupe de fans du Département de protection des animaux de la ville de Kaohsiung / Facebook

Une nouvelle vocation

Depuis qu’il a rejoint l’équipe de recherche et de sauvetage il y a maintenant 6 ans, le Labrador a participé à de nombreuses missions importantes.

© Chen Chi-Mai / Facebook

Ce chien de travail a notamment participé aux opérations de secours lancées après le violent séisme qui a frappé Taïwan le 3 avril 2024.

Roger a ainsi accompagné une équipe de secouristes dans la ville de Kaohsiung pour la recherche de victimes piégées ou ensevelies par les éboulements. Son travail a d'ailleurs permis de localiser 3 corps, dont un seulement 5 minutes après son arrivée.

Un toutou enjoué qui a conquis tous les cœurs

Dans les jours qui ont suivi cette mission de recherche et de sauvetage, Roger a attiré les projecteurs sur lui en raison de ses adorables pitreries en dehors du travail.

A lire aussi : Un chien disparaît lors d'une promenade et devient pour ceux qui le recherchent "une aiguille en mouvement dans une botte de foin"

Joueur et plein d’énergie, le chien a en effet conquis les cœurs à Taïwan et dans le monde entier en se jetant sur les micros des journalistes pendant les entretiens et en détruisant joyeusement le jouet que lui avait offert le maire de Kaohsiung après la mission…

© Chen Chi-Mai / Facebook

À la fin de l’année, le Labrador prendra sa retraite avec tant de choses dont il peut être fier. Il vivra ensuite de belles années au sein de sa famille adoptive qui le comblera d’amour.