Grâce à son énergie et son intelligence, ce toutou est passé du statut de pensionnaire d’un refuge à celui de chien de police (vidéo)

Il suffit parfois d’un détail pour faire la différence. Dans le cas de Dexter, c’est son incroyable instinct de travail qui lui a permis de sortir du lot et d’être proposé pour un programme de formation de chien de police. Depuis ce jour, il a rejoint les forces de l’ordre britanniques.

Du haut de ses 18 mois, Dexter est un beau toutou au pelage noir et à l’énergie débordante. C’est d’ailleurs ce détail qui a marqué les membres du personnel du refuge de Cardiff (Pays de Galles) de l’association Dogs Trust. Ils se sont également rendu compte que le canidé avait un fort instinct de travail.

Grâce à ce caractère volontaire, Dexter a donc été proposé pour suivre une formation. Ainsi, après avoir réussi les tests avec brio, le toutou a pu rejoindre les rangs de la police du Wiltshire (Angleterre) en tant que chien de recherche spécialisé, dont la mission consistera en la détection des substances illicites.



© Wiltshire Police

Si le toutou a pu connaître cet incroyable destin, c’est notamment grâce au programme Animal Welfare Visitors lancé en 2002, afin de garantir aux chiens policiers des conditions de formation, d’hébergement et de transport qui respectent le bien-être animal. La police du Wiltshire ayant rejoint ce programme en 2024, elle a depuis accueilli et formé 3 chiens, en collaboration avec Dogs Trust.

Le cas de Dexter n’a rien d’une exception , de nombreux chiens sont prédisposés à remplir ce genre de fonction, comme l’explique à la BBC Cindy Hargreave, la dresseuse de la boule de poils : “Certains chiens ont besoin de travailler et adorent travailler”, ajoutant également : “Les voir remplir ce rôle et s'épanouir est vraiment réconfortant”.

A lire aussi : "Je l’ai vue prendre l’explosif dans sa gueule", une chienne courageuse ronge un bâton de dynamite pour protéger sa maison et lutte pour se rétablir

Depuis son intégration dans les forces de l’ordre, Dexter vit avec sa maîtresse, la policière Vicki Pegrum. Que ce soit dans la sphère privée ou professionnelle, cette dernière est ravie de sa collaboration avec son compagnon à 4 pattes pour lequel elle a eu un véritable coup de foudre.