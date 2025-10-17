Un tout nouveau duo policier et chien déjà très soudé résout une affaire dès son premier jour

Pour qu’un duo maître-chien et toutou policier fonctionne, il faut des compétences, mais surtout une bonne dose de complicité. Celle-ci se construit avec le temps, au fil des missions, mais il arrive aussi que certains binômes soient efficaces dès les premiers instants, comme celui de Josh Lindley et de son chien Dutch.

La police de Cleveland (Angleterre), peut désormais compter sur un précieux duo pour résoudre des enquêtes. Il se compose d’un policier fraîchement débarqué nommé Josh Lindleyet de Dutch, un Malinois Belge. Les 2 font la paire et ce, depuis qu’ils ont commencé à travailler ensemble. Une complicité remarquable qui leur a permis de décrocher un titre à l’occasion du concours Thin Blue Paw Awards, organisé par la Fondation Thin Blue Paw Foundation.

Cette dernière, spécialisée dans le sauvetage et la protection des chiens policiers, a organisé l’événement pour mettre à l’honneur des toutous qui ont marqué les esprits. Dutch et Josh Lindley ont reçu le prix Lifesaver (sauveteur) grâce à leur histoire particulière.

Thin Blue Paw Foundation / Youtube

Un duo prometteur

Le 7 juin dernier, le duo a été missionné pour intervenir dans le cadre d’une affaire de disparition inquiétante, mentionnait le News and Star . Un homme vulnérable a disparu dans la ville d’Hartlepool et les minutes étaient comptées pour le retrouver. Dans ces situations, le flair d’un chien policier se révèle souvent très efficace. En effet, l’animal peut pister la personne recherchée à l’aide d’un vêtement, par exemple, et remonter jusqu’à elle.

Josh Lindley et Dutch ont accepté l’enquête et sont allés sur place pour tenter de la résoudre. C’était la première fois qu’ils travaillaient ensemble et pourtant, une complicité s’était déjà installée entre eux. En effet, quelques heures seulement après le signalement, l’homme a pu être retrouvé en vie.

Un exploit pour les 2 policiers, qui ont été vivement félicités par leur commissaire, Martin Hopps : « Félicitations à l'agent Josh Lindley et au commissaire Dutch pour leur prix national. C'est une réussite exceptionnelle d'avoir aidé un homme vulnérable, en particulier lors de leur première garde autonome avec l'unité cynophile Matrix ».

Un tandem prometteur qui deviendra certainement un atout pour le commissariat, ainsi que la communauté locale.