Ce chien malicieux de 32 kg fait croire à une patte blessée pour être porté par sa propriétaire épuisée (vidéo)

Sisian Sadler est très proche de son chien, Archie, un Goldendoodle de 4 ans. Dernièrement, il lui a fait une belle farce et sa maîtresse a dû le porter à travers les rues de New York pour regagner la maison. Ayant appelé son mari à la rescousse, Sisian s’est rendue compte qu’Archie était en fait capable de marcher.

Lorsque Sisian promenait son chien, elle s’est aperçue que ce dernier ne voulait plus marcher, à cause d’une blessure à la patte. Afin qu’il n’aggrave pas sa blessure, la maîtresse l’a porté. Du haut de ses 1,50 mètres, la tâche était difficile et la jeune femme était à bout de souffle. Elle a finalement appelé son mari à la rescousse. Ce dernier est venu rapidement et a eu affaire à un chien qui allait parfaitement bien et pouvait visiblement marcher.

@archiescrew / TikTok

« Il s’est arrêté au milieu de l’intersection »

L’aventure qui lui est arrivée, Sisian l’a partagée sur TikTok, à travers une vidéo qui a reçu de nombreux « j’aime » et de commentaires.

Elle racontait qu’elle se promenait dans les rues de New York, où elle vit depuis 4 ans, et a vu son chien s’arrêter net devant elle. Pensant qu’il avait une coupure à la patte, Sisian a décidé de porter son chien jusqu’à chez elle. Le chemin restant était cependant long et la jeune femme avouait ne pas avoir la force de porter son chien de 32 kilogrammes. Durant plusieurs mètres ce fut donc une épreuve. Sisian a dû s’arrêter à plusieurs reprises pour reprendre son souffle. Elle confiait à People : « J’ai fait les 2 premiers pâtés de maisons et à chaque pâté de maisons, je faisais une pause. Il voulait descendre et je n’avais pas non plus beaucoup de force. Je pouvais à peine tenir ».

Elle avouait que la situation était étrange car son chien ne se laisse pas porter habituellement. Elle commentait : « Je me suis dit qu’il se sentait vraiment mal pour accepter d'être porté alors qu’il n’aime pas ça ».

@archiescrew / TikTok

Démasqué !

Sisian a fini par appeler son mari à la rescousse. Il est arrivé au plus vite et lorsqu’il s’est retrouvé en face du chien, ce dernier marchait tout à fait normalement. La propriétaire est tombée des nues. Le trio est donc rentré chez-lui. Archie a pu être soigné pour sa petite coupure, et a pu se remettre assez rapidement.

Un adorable compagnon

Cette petite comédie, Sisia s’en souviendra sûrement longtemps. Elle expliquait avoir une relation très forte avec Archie depuis son arrivée, concomitante avec son installation à New York. Elle confirmait : « C’est un si bon garçon », qui pour elle a changé sa vie.