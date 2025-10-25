Grâce à la vigilance de passants, ces 3 chiots Staffordshire Bull Terrier échappent à l’horreur et retrouvent l’espoir

L’absence de stérilisation des animaux mène bien souvent à des portées non-désirées. Ces dernières poussent alors certains propriétaires à des gestes d’une intolérable cruauté. Heureusement, il arrive parfois que justice soit faite, grâce notamment à la bienveillance et au civisme des passants.

Les personnes chargées de la surveillance vidéo de la ville d’Auckland (Nouvelle-Zélande) ont assisté à une scène d’une grande cruauté . En effet, un homme de 44 ans a été surpris en train de placer 3 chiots dans un sac pour ensuite les rouer de coups.

Des personnes qui passaient à proximité ont aussitôt alerté les services de l’ordre de la ville. Dans les colonnes du journal OurAuckland , le sergent-chef Dave Plunkett a d’ailleurs tenu à saluer le civisme des passants : “Je tiens à remercier les citoyens qui ont immédiatement appelé la police, nous permettant ainsi d'éviter de nouveaux dommages”.

Le quadragénaire a ainsi pu être interpellé rapidement et inculpé pour mauvais traitements, en vertu de la loi sur la protection des animaux. Il devrait ensuite comparaître devant le tribunal de district d’Auckland.



© AucklandDistrictPolice / Facebook

De leur côté, les pauvres chiots ont été pris en charge par les policiers. Les 3 boules de poils, âgées de 4 à 6 mois, sont de la race Staffordshire Bull Terrier . Fort heureusement, ils présentaient une personnalité vive et alerte, ce qui peut laisser penser qu’ils ne garderont pas de séquelles de cette terrible épreuve. Les petits ont ensuite été transférés dans l’un des refuges du Auckland Council’s Animal Management.

A lire aussi : Né avec une fente palatine, ce chiot survit grâce à la détermination d’une maîtresse prête à tout pour lui offrir une vie normale (vidéo)

Nikki Cripps, responsable du Auckland Council’s Regional Shelter, déplore cet acte épouvantable, qui est malheureusement loin d’être isolé. La faute à de multiples négligences, notamment l’absence de stérilisation , qui conduisent bien souvent à des situations incontrôlables. Elle déclare ainsi : “L’enregistrement, la stérilisation, l'identification par micropuce et les soins appropriés ne sont pas des options, mais le strict minimum. Si vous ne pouvez pas vous engager à respecter ces 4 points, vous ne devriez pas avoir de chien. Le coût de la négligence ne se limite pas à une infraction au règlement : ce sont les chiots terrifiés et vulnérables qui en paient le prix”. Des mots forts, pour une triste réalité.

Pour finir sur une note plus positive, nos 3 rescapés, désormais en sécurité et entourés d’amour, attendent d’être mis à l’adoption. Ils pourront ensuite espérer trouver rapidement un foyer chaleureux et laisser derrière eux ce triste chapitre de leur vie.