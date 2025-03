Une famille à la recherche de son chien disparu découvre qu’il est impliqué dans une affaire de cruauté animale

A'rhx, le chien de la famille Bradley, n’a plus donné signe de vie à ses proches pendant 2 mois après s’être échappé du domicile de son pet-sitter. Malheureusement, il a fait une mauvaise rencontre au cours de sa cavale et a été enfermé avec d’autres chiens durant des semaines. Une association a finalement mis la main sur les canidés et a découvert que certains, dont A'rhx, avaient des propriétaires.

Comme l’a rapporté Click2Houston, A'rhx était gardé par un membre de la famille avec l’un de ses congénères. Les 2 chiens sont parvenus à échapper à la vigilance de leur gardien et se sont enfuis. Une femme les aurait alors récupérées pour les placer en sécurité. Elle se faisait passer pour une sauveteuse d’animaux responsable d’un refuge, mais il n’en était rien.

© Galveston Island Humane Society

Une situation étrange

Pendant des jours, la dame a fait croire aux propriétaires d’A'rhx qu’elle gardait ce dernier sous son aile en attendant d’effectuer un contrôle de bien-être dans leur maison. Elle devait alors se rendre chez les Bradley et s’assurer que tout soit conforme pour restituer les chiens. La famille, qui a vite eu des doutes, a finalement compris qu’il s’agissait d’un mensonge. Malheureusement, elle n’est pas parvenue à récupérer les quadrupèdes.

2 mois sont passés et les Bradley désespéraient de revoir ses animaux. D’autant plus qu’A'rhx était très important pour le fils du foyer, qui souffrait de troubles de l’élocution. Il l’aidait à s’exprimer au quotidien et était un véritable soutien pour lui. Plus que jamais, tous espéraient retrouver les chiens et ont finalement reçu un appel inespéré au début du mois de mars.

L’enfer révélé

Au bout du fil, un membre de l’association Humane Society leur a annoncé avoir retrouvé leur chien A'rhx. Il avait été retrouvé enfermé dans une cage à l’intérieur d’un bus où vivaient 70 autres chiens en captivité. Ses propriétaires ont pu être contactés grâce à sa micropuce. L’autre chien de la famille, en revanche, n’a pas encore été localisé.

Les Bradley étaient soulagés de voir A'rhx rentrer à la maison, mais sont restés quelque peu perturbés par ce qui s’était passé : « On pense que les gens qui sauvent des animaux ont ça dans le cœur. Ils ont donc de bonnes intentions. Mais si c'était ses intentions, si elle n'était pas capable de s'occuper d'eux ou si elle avait d'autres motivations que la simple bonté de cœur, elle aurait dû laisser tous les animaux là où ils étaient », partageait le père à propos de la femme.