A l’hôpital comme à l’école, ce chien d'assistance apporte réconfort et courage à une fillette malade qui le présente à ses camarades de classe

Une classe de CM1 a reçu une visite pas comme les autres : celle de Squid, un chien de thérapie déjà bien connu d’une élève, Niah Carver. Ce moment émouvant a mis en lumière le rôle essentiel que jouent ces animaux auprès des enfants hospitalisés.

Une visite assez spéciale a eu lieu le mercredi 24 septembre dans une école de Nashville, dans l’Etat du Tennessee (Etats-Unis). Un Labrador Retriever au pelage noir et répondant au nom de Squid était accueilli chaleureusement par des élèves de CM1, rapportait WSMV . C’était une grande découverte pour toute la classe, à l’exception de la petite Niah Carver, qui le connaissait déjà très bien.



Squid était, en effet, venu la voir à de nombreuses reprises lorsqu’elle était hospitalisée. Sa présence réconfortante l’avait grandement aidée à supporter les suites de l’opération et les soins, rendus nécessaires par la maladie cardiaque congénitale dont elle est atteinte, l’hypoplasie du cœur droit en l’occurrence.



Ce chien de thérapie avait, en effet, été formé par l’association Canine Companions pour accompagner les patients, en particulier les plus jeunes, dans le cadre d’une initiative baptisée “Canine Clinicians Facility Dog Program”. Il intervient principalement à l’hôpital pour enfants Monroe Carell Jr. à Vanderbilt, où Niah Carver avait séjourné.



“Il m’aide à ne pas me sentir dépassée”

La visite de mercredi a été l’occasion pour la maîtresse de Squid d’expliquer sa mission aux écoliers et d’effectuer des démonstrations. Celles-ci n’ont pas manqué de captiver les camarades de Niah Carver. L’arrivée du quadrupède était d’autant plus apaisante pour cette dernière qu’elle coïncidait avec le “field day”, une journée caractérisée par des activités physiques et en plein air. Pour la fillette de 10 ans, c’est toujours un moment difficile à gérer, voire stressant. “Comme le field day est une journée importante et vraiment impressionnante, il m’aide à ne pas me sentir dépassée”, dit-elle à ce sujet.



Depuis la rentrée, Niah Carver se présente en classe accompagnée de la version en peluche de Squid, ce qui la rassure. Elle était donc ravie de retrouver son ami canin en chair et en os pendant cette journée spéciale, au cours de laquelle le Labrador a fait le plein de caresses auprès des enfants.



“L’une des expériences les plus valorisantes que nous ayons vécues”

Chelsea Carver, la mère de Niah, est bien placée pour connaître l’impact que ce chien peut avoir sur eux. Dès que Squid est aux côtés de sa fille, celle-ci “change immédiatement d’état d’esprit. C’est comme si quelqu’un changeait de chaîne. Squid, c’est la clé de tout. Cette fois, le seul fait de savoir qu’on allait peut-être le voir lui a vraiment permis de dépasser ce pic d’anxiété.”

“En tant que parent, on se sent souvent impuissant face à la souffrance de son enfant, sans rien pouvoir faire. Mais là, on a enfin quelque chose à leur offrir. Et ça a été l’une des expériences les plus valorisantes que nous ayons vécues”, conclut Chelsea Carver.