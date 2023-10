Enfermé pendant 7 ans dans une cage, ce chien trouve le chemin vers l'amour et découvre la vraie vie (vidéo)

Pour Diego, la vie a longtemps représenté une rose, dont chaque jour était une épine de plus enfoncée dans sa chair. Pendant 7 années interminables, ce pauvre toutou a vécu dans une cage d’à peine 3 m 2 sur l’île de La Réunion, sans jamais connaître la douceur de l’amour. La liberté, qu’il considérait comme un horizon inaccessible, a finalement pointé le bout de sa truffe… lors du décès de ses maîtres. Pris en charge par l’association L’Homme et son Chien, l’animal avance lentement sur le chemin de la reconstruction.

Diego n’était qu’une ombre piégée dans une cage étroite et oubliée de tous ; une tache noire que les anciens membres de son foyer ont gommée de leur cœur.

Derrière les barreaux qui le narguaient avec leurs yeux de fer, Diego attendait un simple repas, une goutte d’eau, un geste d’amour, une porte qui s’ouvre vers la liberté.

Prisonnier de la cruauté humaine, il a connu la violence. « Une main levée et il baisse la tête », explique Dominique de l’association de protection animale L’Homme et son Chien. Exposé toute l’année aux intempéries, Diego a senti les gifles du vent, a subi l’étreinte étouffante d’un soleil de plomb et a été frappé par les pluies tropicales.

La souffrance, qui rampait à ses côtés en affichant un sourire sardonique, était aussi bien physique que psychique. « Il tournait sur lui-même en criant, il tournait inlassablement en se mordant toutes les parties de son corps qui lui étaient accessibles, poursuit Dominique, il voulait probablement se mutiler […], disparaître de ce monde qui ne voulait pas de lui, quitter cet enfer […] ».

© Association L'Homme et son Chien

C’est seulement au bout de 7 ans, à la suite du décès de ses propriétaires, que le détenu a pu fuir ce lieu de supplices.

« Nous avons récupéré Diego par l'intermédiaire de la copine du petit-fils de ses "maîtres", car il allait être conduit en fourrière, précise Dominique, j'ai tout de suite accepté de le prendre dans notre association après avoir pris connaissance de sa triste existence... »

© Association L'Homme et son Chien

Diego est libre et veut croquer la vie à pleines dents !

Le 27 mars 2023 est à marquer d’une pierre blanche : Diego s’est envolé vers un avenir meilleur. Les 20 heures de voyage, bien qu’éprouvantes, en valaient la peine. Le chien a posé la patte dans le Perche, où sa famille d’accueil l’a reçu à bras ouverts.

Toutefois, les débuts de sa nouvelle vie n’ont pas été tout roses. « Il a fallu le mettre sous Prozac pour l’aider à stopper le syndrome d’enfermement qu’il a développé au fil des années, indique notre interlocutrice, aujourd’hui, c’est terminé, ce qui n’exclut évidemment pas qu’en cas de situation très anxiogène pour lui, ses vieux démons ne le rattrapent… »

© Association L'Homme et son Chien

De même, Diego exhalait des grognements d’inquiétude lorsqu’une personne voulait toucher son cou. Au fil du temps, ses anges gardiens empreints de patience et de bienveillance ont fini par lui faire comprendre qu’il était en sécurité. Diego a réalisé d’énormes progrès : il accepte désormais le collier et le harnais ! En balade, il ne tire absolument pas sur sa laisse !

Plusieurs mois après son sauvetage, l’ex-prisonnier démoralisé s’est littéralement métamorphosé en une boule de poils épanouie. « Diego est à présent libre dans sa tête, libre dans son corps, il irradie de sa résilience […], a écrit l’association sur sa page Facebook, il apprend le plaisir, la joie, l'amour, la vie, la vraie. Il a quitté son manteau de misère, il l'a jeté aux orties, il s'ouvre à la vie, la sienne, celle qu'ils lui ont volée et que nous lui avons rendue. »

© Association L'Homme et son Chien

Prochaine étape : l’adoption !

À l’heure actuelle, Diego est proposé à l’adoption. Son foyer idéal ? « Une personne seule avec maison et jardin », qui vit « de préférence à la campagne » et qui « n’a pas d’autres animaux ». Son petit « défaut » ? La gourmandise ! Un caractère qui n’a rien d’étonnant, au vu des épreuves qu’il a traversées…

Quoi qu’il en soit, Diego est « un chien calme et tranquille, qui adore rester à l’intérieur et qui apprécie les promenades avec son humain ». Alors, qui est prêt à lui offrir la vie dont il a toujours rêvé ?

A lire aussi : Un Loulou de Poméranie et un pigeon entretiennent une complicité inattendue et forment un duo inséparable (vidéo)

© Association L'Homme et son Chien

Pour adopter Diego, merci de contacter directement l’association L’Homme et son Chien :

Par mail : [email protected]

Par téléphone : 06 77 31 50 90

Vous pouvez également faire un don en cliquant ici.