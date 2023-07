Le parcours du combattant d'une association pour soigner et rapatrier 4 chiennes vivant dans un refuge en grande précarité (vidéo)

Qamar (« lune » en arabe), Star, Happy et Beautiful ont hérité de prénoms lumineux, qui contrastent avec leur histoire particulièrement sombre. Ces 4 boules de poils atteintes de la gale vivent dans des conditions très précaires en Égypte ; et 3 d’entre elles sont amputées d’une patte. L’Homme et son Chien, une petite association de protection animale aidant les chiens en détresse à travers le monde, remue ciel et terre pour les sauver. Woopets a recueilli son témoignage.