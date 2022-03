Les Français toujours plus concernés par le bien-être, les droits et la santé des animaux, révèle le nouveau baromètre IPSOS pour Royal Canin

Photo d'illustration

La 3e édition du baromètre Royal Canin / IPSOS du bien-être animal et de la possession responsable vient d’être publiée. Elle confirme la sensibilité des Français à ces questions, à moins d’un mois du premier tour de l’élection présidentielle.

La place du chien et du chat au sein des foyers et de la société français est plus importante que jamais. Les animaux de compagnie sont considérés comme des membres de la famille à part entière par une majorité (69%) des personnes sondées à l’occasion du baromètre IPSOS pour Royal Canin, consacré au bien-être animal et de la possession responsable. Baromètre qui en est à sa 3e édition, présentée le mardi 15 mars dans un communiqué.

Les Français sont unanimes à déclarer leur sensibilité à la notion de bien-être animal (94%) et à considérer que les animaux de compagnie ont de véritables droits (97%).

Par ailleurs, ils se prononcent largement en faveur des sanctions visant les propriétaires ne respectant pas les lois de protection des animaux. Ainsi, 90% se disent favorables aux amendes, 83% à un rappel à l’ordre, 81% à la perte de la garde de l’animal, 79% à l’interdiction d’adopter de nouveau et 54% à une peine de prison.

Peu d’espoir quant à l’engagement des candidats pour la question animale

Des sujets qui, au vu de leur importance aux yeux des Français, devraient faire l’objet d’engagements de la part des candidats à l’élection présidentielle, dont le premier tour aura lieu le 10 avril prochain. Toutefois, ils ne se font pas d’illusion à ce propos ; aucun des prétendants à l’Elysée ne semble se démarquer sur la question des droits des animaux de compagnie, même si l’écologiste Yannick Jadot et le président en exercice Emmanuel Macron bénéficient d’une confiance toute relative, avec respectivement 42 et 38%.

Ce qui ressort aussi de ce 3e baromètre IPSOS / Royal Canin, c’est que les Français accordent une attention accrue à la santé et au bien-être émotionnel de leur animal de compagnie. Un sentiment qui s’est renforcé pendant la crise sanitaire, puisque 71% des personnes interrogées estiment avoir développé un lien d’attachement plus fort avec leurs compagnons à 4 pattes pendant les confinements et les périodes de télétravail.

Les comportements responsables en augmentation

Les propriétaires canins et félins sont aussi de plus en plus attentifs à la qualité de ce que mangent leurs animaux. Près de 6 sondés sur 10 (58%) considèrent ainsi que l’alimentation de leurs chiens et chats détermine en premier leur santé et leur bien-être. Le temps passé ensemble et les caresses arrivent tout juste après.

Une autre des grands enseignements livrés par l’enquête est la hausse des comportements responsables ; +7% en ce qui concerne les stérilisations et identifications des chiens par rapport à 2020, et +10% pour les chats. Le nombre de visites chez le vétérinaire (une ou plusieurs consultations / an) a connu, lui aussi, une nette augmentation : +11%.

