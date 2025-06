Le flair infaillible d'un chien renifleur de fuites d'eau au service de la préservation de la plus précieuse de nos ressources

Les épisodes de sécheresse des ces dernières années, en particulier en 2022 et 2023, ont été autant de piqûres de rappel quant au caractère précieux de l’eau. Lutter contre toutes les formes de gaspillage de cette ressource est plus que jamais nécessaire, et cela passe notamment par la réduction des fuites dans le réseau d’eau potable. Dans ce domaine aussi, les chiens nous rendent des services inestimables. Veolia Eau dispose d’agents canins spécialisés dans la détection de ces anomalies, et l’un d’eux, répondant au nom d’Arnold, effectue un travail remarquable partout où il est déployé.

Sous les yeux de François Bardeau et Rémi Romain, techniciens Veolia Eau qui l’accompagnent, Arnold « scanne » le sol avec sa truffe à la recherche d’une fuite d’eau. Dès qu’il en trouve une, il stoppe sa progression et se tourne vers son maître pour lui signaler sa découverte. Comment ce chien a-t-il repéré la déperdition alors qu’elle a lieu sous terre ? En flairant le chlore qui est incorporé dans le réseau d’eau potable.

C’est ce qu’explique François Bardeau à France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. « Là, il s'est arrêté et il me regarde, indique celui-ci. Il me dit : "Tiens, c'est là". Il y a bien une odeur de chlore qui sort et cette odeur et souvent malheureusement, associée à une fuite. »



L’intervention d’Arnold et des membres humains de son équipe a lieu à Gap (05) ce jour-là. L’emploi des chiens renifleurs de fuites d’eau vient appuyer les moyens technologiques classiques mis en œuvre pour améliorer les résultats.

Pour Arnold et ses pairs, ce travail n’en est pas vraiment un ; il s’apparente davantage à un jeu. Dès qu’une fuite signalée est confirmée, son maître lui remet des friandises et son jouet préféré pour le récompenser.



Vérifier les 480 kilomètres de conduits qui acheminent l’eau potable partout dans la commune de Gap n’est évidemment pas une mince affaire. Quant on sait que sur ce réseau, 24% de l’eau disparaît au cours du trajet la menant jusqu’aux consommateurs, lutter contre une telle perte n’en devient que plus vital.

« La recherche canine [de fuites d’eau] est vraiment un avantage »

La région Provence-Alpes-Côte-d'Azur est l’une des plus touchées par ce problème, si l’on se fie aux conclusions d’une étude menée par l'Observatoire national des services de l'eau et présentées par Emmanuel Macron en mars 2023 alors qu’il dévoilait son plan anti-sécheresse.

Les chiens constituent indubitablement un atout dans ce domaine, permettant aux agents d’économiser temps, efforts et ressources lors des recherches de fuites. « À l'écoute traditionnelle, acoustique, c'est très compliqué. À ce niveau-là, la recherche canine est vraiment un avantage », assure ainsi Rémi Romain.

Xavier Dugoin, président du SIARCE (Syndicat Intercommunal d'Aménagement, de Réseaux et du Cycle de l'Eau), a lui aussi évoqué les avantages que comporte le recours à ces chiens dans une vidéo Facebook où l’on peut voir Arnold à l’œuvre à Leudeville (91). La voici :