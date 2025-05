Abattue depuis la perte de son frère, elle rouvre son cœur grâce à chiot Mastiff câlin et têtu (vidéo)

Il y a quelque chose de profondément touchant à observer l’amitié naissante entre un chien senior et un jeune chiot. Les maîtres d’Izzy, une Labrador âgée, et de Daisy, un jeune chiot Mastiff, en ont fait l’expérience : malgré des débuts difficiles, un tendre lien s’est noué entre les 2 chiennes.

Depuis la disparition de son frère, Izzy, une chienne Labrador séniore, se sentait bien seule. Ses maîtres ont alors eu l’idée d’adopter une petite chienne pleine d’énergie pour essayer de lui redonner goût à la vie. Initialement sceptique à l'idée d'avoir un nouveau membre dans la famille, Izzy a fini par succomber au charme irrésistible de Daisy, une jeune Mastiff à croquer.

Une petite chienne persévérante

Les premières interactions de Daisy avec sa sœur aînée n’ont pourtant pas été faciles pour elle, car Izzy la repoussait systématiquement. Daisy était ravie d'avoir une nouvelle amie, mais sa sœur ne partageait absolument pas cet enthousiasme lorsqu’elle a fait la rencontre de cette petite boule de poils débordant d’énergie.

© bigdismastiff / Instagram

Malgré plusieurs rejets de la part d’Izzy, Daisy ne s’est pas découragée pour autant et elle a persévéré dans ses tentatives de rapprochement. Elle s’est allongée près de son aînée, essayant d’attirer son attention. Elle a fait de son mieux pour la couvrir de bisous affectueux. Petit à petit, le chiot a réussi à faire tomber les barrières de la chienne âgée et les réticences d'Izzy ont finalement laissé place à une tendre amitié.

© bigdismastiff / Instagram

Un nouveau duo inséparable

Dans une vidéo Instagram relayée par DogTime, on voit la lente évolution de la relation entre la chienne séniore et sa petite sœur remuante. Auparavant rétive, Izzy la laisse désormais se rapprocher d'elle avec plaisir et elle s'assure même qu'elle ne soit pas seule lorsque leurs maîtres partent travailler.

La présence de la jeune chienne a également exercé une influence bénéfique sur la plus âgée. Celle-ci a en effet retrouvé une seconde jeunesse et semble avoir retrouvé également sa joie de vivre !

Après la triste perte de son frère, Izzy se rappelle aujourd’hui « ce que c'est que d'avoir à nouveau un ami » grâce à la petite Daisy. Désormais inséparables, les 2 chiennes ne sont qu’au début d’une merveilleuse histoire d’amitié, c’est certain.