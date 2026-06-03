Filmé en train de courir désespérément derrière une voiture qui venait de l'abandonner ce chien retrouve la sécurité
Apparaissant dans une vidéo où il courait désespérément derrière une voiture dans l'Ohio, un croisé Berger nommé Leno a été retrouvé sain et sauf par un passant, 4 jours après cet abandon déchirant. La conductrice, âgée d'une trentaine d'années, a été identifiée par la police et sera poursuivie, tandis que le chien attend désormais une nouvelle famille.
4 jours après avoir été victime d'un abandon particulièrement choquant, un chien a été retrouvé et mis en sécurité, tandis qu'une femme suspectée d'être l'auteure de cet acte a été identifiée, rapportait WLWT le mardi 2 juin.
La scène avait été filmée le vendredi 29 mai par la caméra de surveillance d'un parking de Lorain, ville de l'Ohio (Etats-Unis) située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Cleveland.
Les images montraient le canidé en question, un croisé Berger possédant une robe bringée et répondant au nom de Leno, alors qu'il courait désespérément derrière une voiture blanche. Le véhicule faisait demi-tour avant de quitter les lieux sur les chapeaux de roues. Le malheureux quadrupède avait fini par être laissé derrière malgré ses efforts.
La vidéo avait été rendue publique le lundi 1er juin par la police locale (Lorain Police Department), qui avait lancé un appel à témoins.
Retrouvé indemne et pris en charge
Le mardi 2 juin, les forces de l'ordre ont partagé des nouvelles rassurantes au sujet de Leno. Le chien a, en effet, été retrouvé sain et sauf par un bon samaritain. Par la suite, il a été pris en charge par le refuge local, celui du comté de Lorain (Lorain County Dog Kennel).
Quant à la conductrice de la voiture et donc auteure présumée de l'abandon, elle a été identifiée. Âgée de 34 ans, elle fait l'objet de poursuites et devra donc s'en expliquer face à la justice.
Leno sera soit transféré à une association, soit confié à une famille d'accueil ou, mieux encore, directement à un adoptant.
L’info Woopets : quels dangers guettent un chien abandonné sur la route ?
Toutes les formes d'abandon sont injustifiables, traumatisantes et dangereuses pour un chien. Chacune comporte un certain nombre de risques. Celles qui sont commises sur la voie publique, en particulier, le désorientent et le stressent. Souvent incapable d'anticiper les dangers et ne comprenant pas ce qui lui arrive, l'animal s'expose à de multiples menaces :
A lire aussi : Par un matin glacé, elle découvre un chien squelettique et blessé sous sa voiture et décide de tout faire pour le sauver
- Accidents de la route : le risque le plus fréquent, surtout en zone urbaine ou sur axes rapides, car le chien panique et traverse sans prudence.
- Désorientation et fugue prolongée : sous l’effet du stress, il peut fuir toujours plus loin et se perdre définitivement.
- Déshydratation et faim : en l’absence d’accès régulier à l’eau et à la nourriture, son état de santé se dégrade rapidement.
- Blessures et infections : chocs, morsures d’autres animaux ou plaies non soignées peuvent s’aggraver en quelques jours.
- Intoxications : ingestion de déchets, aliments toxiques ou substances dangereuses trouvées au sol.
- Stress extrême et épuisement : ils favorisent l’affaiblissement du système immunitaire et des comportements de panique.
- Conditions climatiques : il se retrouve à la merci de la chaleur, du froid ou des intempéries.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
Aucun commentaire