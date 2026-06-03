Filmé en train de courir désespérément derrière une voiture qui venait de l'abandonner ce chien retrouve la sécurité

Apparaissant dans une vidéo où il courait désespérément derrière une voiture dans l'Ohio, un croisé Berger nommé Leno a été retrouvé sain et sauf par un passant, 4 jours après cet abandon déchirant. La conductrice, âgée d'une trentaine d'années, a été identifiée par la police et sera poursuivie, tandis que le chien attend désormais une nouvelle famille.

4 jours après avoir été victime d'un abandon particulièrement choquant, un chien a été retrouvé et mis en sécurité, tandis qu'une femme suspectée d'être l'auteure de cet acte a été identifiée, rapportait WLWT le mardi 2 juin.

La scène avait été filmée le vendredi 29 mai par la caméra de surveillance d'un parking de Lorain, ville de l'Ohio (Etats-Unis) située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Cleveland.

Les images montraient le canidé en question, un croisé Berger possédant une robe bringée et répondant au nom de Leno, alors qu'il courait désespérément derrière une voiture blanche. Le véhicule faisait demi-tour avant de quitter les lieux sur les chapeaux de roues. Le malheureux quadrupède avait fini par être laissé derrière malgré ses efforts.

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WLWT

La vidéo avait été rendue publique le lundi 1er juin par la police locale (Lorain Police Department), qui avait lancé un appel à témoins.

Retrouvé indemne et pris en charge

Le mardi 2 juin, les forces de l'ordre ont partagé des nouvelles rassurantes au sujet de Leno. Le chien a, en effet, été retrouvé sain et sauf par un bon samaritain. Par la suite, il a été pris en charge par le refuge local, celui du comté de Lorain (Lorain County Dog Kennel).



WLWT

Quant à la conductrice de la voiture et donc auteure présumée de l'abandon, elle a été identifiée. Âgée de 34 ans, elle fait l'objet de poursuites et devra donc s'en expliquer face à la justice.

Leno sera soit transféré à une association, soit confié à une famille d'accueil ou, mieux encore, directement à un adoptant.

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