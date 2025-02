Cette chienne âgée trouve enfin un foyer après avoir été abandonnée sur un parking

Après une vie déjà bien remplie, cette pauvre chienne a connu l’enfer. Abandonnée et laissée dehors sans rien à boire ni manger, elle découvre enfin que la vie peut être belle après avoir trouvé une famille aimante et attentionnée.

Lane Bounds, 32 ans, quittait la salle de sport lorsqu’elle a aperçu la chienne sur le parking. Elle s'est demandé si l'animal était perdu ou s'il s'était échappé. Mais en s'approchant, elle s'est rendu compte que la chienne était maigre et mal entretenue. Aucun doute, l’animal était abandonné.

Cette jeune femme originaire de Laurel, dans le Mississippi, a confié à Newsweek que son : « Cœur s'est immédiatement brisé » en voyant cette vieille chienne si démunie. Elle était clairement âgée et vulnérable, la jeune femme devait intervenir.

« C'était affreux de voir un chien si âgé, abandonné sous la pluie », a déclaré Lane Bounds. « En regardant ses yeux, j'ai tout de suite compris qu'elle était perdue physiquement, mentalement et émotionnellement. »

Une chienne abandonnée depuis près d’un an

Lane a alors commencé à mener son enquête sur les réseaux sociaux pour voir si quelqu'un avait signalé la disparition de la chienne. Elle a découvert que la pauvre bête s’appelait Lucy, et qu’elle avait été signalée comme errante pour la première fois il y a près d’un an.

Lane est alors retournée sur le parking tous les jours pour nourrir Lucy, dans l'espoir de gagner sa confiance et de pouvoir la sauver. Elle a même amené son propre chien avec elle pour tenter de rassurer Lucy et de lui montrer qu’elle ne lui voulait aucun mal.

« Elle était très méfiante, insaisissable et parcourait des kilomètres au quotidien ». Le jour où Lane a enfin réussi à capturer Lucy, cela lui a pris environ une heure. « Elle m'a laissé m'approcher et a même pris de la nourriture dans ma main. J'ai dû retourner dans le magasin pour acheter plus de friandises, et quand je suis sortie, elle m'attendait. Nous avons marché ensemble jusqu'à ma voiture, et pendant que je la nourrissais, j'ai ouvert la porte… elle a sauté dedans. »

Après avoir été chez le vétérinaire, la jeune femme a contacté l’ancienne famille de Lucy, mais personne ne voulait d’elle. Finalement Lane Bounds a décidé d’adopter la pauvre chienne pour toujours. Lucy s’est vite adaptée à son nouveau foyer.

La jeune femme a partagé l’histoire de Lucy sur TikTok, la vidéo a recueilli plus de 325 000 vues. Une histoire qui se termine bien pour Lucy.