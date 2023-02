La ferme pédagogique de La Prée, un petit coin de paradis qui redonne de l’espoir aux animaux abandonnés et maltraités

À Claye-Souilly, en Île-de-France, un petit écrin de paradis niché dans le parc du Papillon de La Prée accueille des animaux abandonnés et maltraités. Eva Scattolini et Marie Enocq, les 2 anges gardiens de cet éden, ont pris sous leur aile plus de 200 âmes abîmées par la vie. Au sein de la ferme pédagogique gérée par les jeunes femmes, cochons, lamas, moutons, chevaux et autres boules de poils ou de plumes cueillent désormais le jour présent sans se soucier du lendemain. Woopets a braqué ses projecteurs sur ce jardin de l’espoir.

Elles ont 27 ans, une pêche d’enfer et un sourire éternellement scotché sur leur visage. Eva et Marie n’ont absolument pas peur de mettre les pieds dans la boue, ni de travailler à l’extérieur alors que l’hiver exhale un air froid.

En ce mois de février, les 2 amies de longue date passent leurs journées à nourrir les 200 animaux qu’elles ont sauvés et à effectuer des travaux d’aménagement. Bien que la ferme pédagogique de La Prée soit fermée au public durant la période hivernale, elles n’ont pas le temps de s’ennuyer.

À partir du 1er avril, les grilles réouvriront leur gueule métallique pour le plus grand bonheur des enfants, mais aussi des adultes. Particuliers, scolaires, centres de loisirs, personnes à mobilité réduite… Tout le monde est accueilli à bras ouverts par une équipe qui a du chien !

Au sein de cet endroit paisible, les visiteurs rencontrent des lapins, des cochons d’Inde, des porcs, des poules, des chèvres, des moutons, des ânes, des vaches, des poneys, des lamas, ou encore des chats. L'originalité de ce site ? Sous la surveillance des 2 associées, ils ont la possibilité d’entrer dans les enclos et d’être au contact des animaux. Un véritable lieu de délices pour les passionnés du petit peuple de poilus !

Au cours de la visite, le public fait le plein d’informations sur chaque espèce qui a posé la patte ici, tout en levant le voile sur leur passé… À la ferme de La Prée, la majorité des pensionnaires a été victime d’abandon ou de maltraitance.

« Quand les gens voient un animal un peu maigre, vieux ou en train de boiter, ils viennent discuter avec nous, ont expliqué les gérantes au micro de Woopets, nous leur racontons son histoire. Nous avons également installé des panneaux pédagogiques. »

Chaque animal a une histoire particulière

En 2023, l’ensemble de la société humaine ne vit toujours pas en harmonie avec les milliards de petites bêtes qui séjournent sur Terre. Aujourd’hui encore, de nombreux tortionnaires se servent des animaux pour épancher leur soif de violence. Quant à ceux qui ne se prennent pas pour les maîtres des hautes œuvres, ils n’hésitent pas à les abandonner comme de vulgaires objets sans intérêt.

Heureusement, la nuit est éclairée par des myriades d’étoiles, qui guident les cabossés de la vie sur le chemin du bonheur. Eva et Marie illuminent le quotidien de leurs protégés. En plus de leur offrir un toit au-dessus de la tête, elles pansent leurs blessures et réparent leur cœur. Certains pensionnaires, comme Coppa, ont subi des souffrances inimaginables avant de « revivre normalement ».

« Nous avons récupéré un lot de 5 cochons, mais nous n’en avons gardé qu’un seul. Les autres ont été placés dans diverses associations, ont confié nos interlocutrices, leurs anciens propriétaires les ont découpés et brûlés vifs. Ils en avaient une dizaine, mais plusieurs sont décédés avant que la Fondation 30 Millions d’Amis ne nous les amène. Les survivants étaient traumatisés. Dès que nous rentrions dans leur enclos, ils hurlaient et se réfugiaient sur les côtés. Notre mission a été de les réhabituer à la main de l’homme. Maintenant, Coppa est très sociable et plus confiant. »

Les vieux équidés ayant toujours servi dans des centres équestres ont, eux aussi, connu maints tourments jusqu’à ce qu’ils croisent la route des jeunes femmes. « Certains les utilisaient jusqu’à l’épuisement, nous ont-elles révélé, tant que le cheval marche, il peut être monté… C’est la rentabilité avant tout. Heureusement, tous les clubs ne sont pas comme ça ! […] En règle générale, ceux que nous prenons en charge à la retraite ne sont plus à jour dans leurs vaccins. En plus de reprendre le programme de vaccination, nous devons les vermifuger et les remettre en état. »

L’un des résidents équins a particulièrement marqué les esprits. Et pour cause ! Le pauvre animal avait été volontairement affamé par son ancienne responsable, qui souffrait de problèmes de santé. Eva et Marie ont uni leurs forces pour aider cette créature famélique à retrouver du poil de la bête.

Il y a également 6 chats parmi les rescapés, dont un qui avait été laissé dans un carton derrière un centre commercial. À l’instar des autres pensionnaires, ces charmants moustachus ont appris le sens des mots « paix » et « amour ».

La ferme de « l’après »

Pour Eva et Marie, qui ont officiellement repris la ferme en 2019 après le départ de l’ex-gérante, la sensibilisation à la cause animale s’avère plus que jamais importante, surtout à l’ère des réseaux sociaux.

« Sur TikTok par exemple, des internautes publient des vidéos de petits cochons trop mignons. Sauf qu’ils ne restent pas comme ça et grandissent, a déclaré le duo, nous avons reçu énormément d’appels téléphoniques pour placer des cochons. C’est pareil pour les chèvres naines. Tout le monde les trouve adorables, mais elles ont besoin d’un enclos adapté et d’espace. Les gens ne se renseignent pas assez avant de les acheter. »

Dans ce céleste séjour, les boules de poils et de plumes font le deuil de leur sombre passé. Enfin considérés comme des êtres vivants doués de sensibilité, ces animaux vivent paisiblement jusqu’à leur dernier souffle.

La ferme de La Prée constitue un lieu sûr, où il est permis de respirer le parfum de l'espoir et du bonheur.

A lire aussi : Un chien et un rongeur deviennent les meilleurs amis et forment un duo hors du commun (vidéo)

La ferme pédagogique de La Prée est ouverte du lundi au samedi, de 10h à 17h. Entrée : 5 € (gratuite pour les moins de 3 ans). Réouverture prévue le 1er avril 2023. Pour plus d’informations, cliquez ici.

Crédits photo : La ferme de La Prée