Un chien de refuge négligé par le passé se transforme complètement grâce à l’amour de sa nouvelle famille (vidéo)

Les raisons d’adopter un animal en refuge sont nombreuses. Grâce à cette belle action, nous pouvons aider des boules de poils en détresse à tirer un trait sur leur passé et à aller de l’avant. Nous leur faisons découvrir le bonheur de la vie de famille, ainsi que l’Amour avec un grand « A » qu’ils n’ont, pour la plupart, jamais connu.

Bubby (alias Bub) a fait partie de ces orphelins en quête du foyer idéal. En avril 2020, il a vu son plus grand rêve se réaliser.

« Il y a 4 ans, j’ai vu ta photo en ligne, et j’ai senti quelque chose en moi me dire que tu étais à moi, écrit son adoptante sur le compte Instagram @big.head.boys, il y a 4 ans que je t’ai vu en personne pour la première fois et que je me suis rendu compte à quel point la route que nous avions devant nous serait difficile. Il y a 4 ans, j’ai retenu mon souffle face à ton odeur putride et j’ai pleuré en voyant tes cicatrices physiques et émotionnelles. »

« Il est sans doute mon âme sœur »

Dans une vidéo relayée par le média Parade Pets, nous pouvons voir son évolution émouvante depuis son adoption. À son arrivée, Bub faisait atrocement mal au cœur. Grâce à sa famille, il a pu enterrer ses mauvais souvenirs et reprendre du poil de la bête. Avec de nombreux soins et beaucoup d’amour, il a récupéré toute sa splendeur.

Ce chien gravement négligé par le passé arborait un regard triste au refuge. Aujourd’hui, ses yeux expriment une immense gratitude et une joie infinie. Une métamorphose incroyable, qui nous met du baume au cœur !

« Je ne peux pas expliquer à quel point Bub a changé ma vie, confie son humaine préférée, il est sans aucun doute mon âme sœur et il a rendu mon monde tellement meilleur. […] Voir la joie qu’il éprouve en explorant mes endroits préférés a été la meilleure forme de thérapie que je puisse imaginer. »

Une belle histoire, qui nous montre toute la beauté de l’adoption en refuge !