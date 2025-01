Des chiots en quête d'amour n'intéressent aucune famille, notamment à cause de leurs oreilles jugées « laides »

Red et Wembly ont une bouille absolument craquante. Ces 2 chiots, pris en charge par l’association Jersey Pit Rescue, n’ont malheureusement reçu aucune demande d’adoption. Leurs oreilles auraient déjà rebuté certaines personnes…

À la fin du mois de janvier, Pet Helpful a consacré un article à 2 chiots adorables rencontrant des difficultés à se faire adopter. Red et Wembly, âgées de 4 mois, ont été prises en charge par l’association Jersey Pit Rescue après avoir « été sauvées d’une vie de cruauté et de négligence ».

Comme le révèlent leurs bienfaiteurs, ces jeunes chiennes « ne se laissent pas abattre par leur passé ». « Ce sont des chiots incroyablement affectueux et doux, peut-on lire sur le compte Instagram de l’organisme, ils aiment les autres chiens, les enfants et toutes les personnes ! Ils sont ensemble dans une famille d’accueil, mais sont prêts à se séparer et à trouver leur propre famille. »

Des chiots pleins de qualités

Les 2 boules de poils sont très appréciées par leurs bienfaiteurs, en raison de leurs nombreuses qualités. Red est « un amour », qui « veut juste être aimée en retour ». Un brin timide, elle a besoin d’un adoptant patient. « Elle serait un chiot affectueux qui serait un merveilleux atout dans une famille pouvant passer du temps avec elle », indiquent les membres de l’association.

Quant à Wembly, elle est toujours prête à courir et à jouer ! Elle apprend vite et est très motivée par la nourriture. Selon ses anges gardiens, elle « serait formidable avec une famille active, qui comblera son côté courageux et amusant, mais permettra également la sieste ».

© @jerseypitsrescue / Instagram

Des oreilles « laides »

Depuis leur arrivée, les petites femelles n’ont suscité « aucun intérêt » chez les adoptants potentiels, malgré toutes leurs qualités. Jersey Pit Rescue a confié sur Instagram qu’une personne aurait dit que « les oreilles de Wembly étaient laides ». Pour certains individus, un simple petit détail physique peut, hélas, les rebuter…

« J’adore les oreilles de Wembly ! Notre chien avait une oreille en haut et une en bas. C’est ce qui nous a attirés chez elle », écrit une internaute. « J’espère que celui qui a dit ça n’adoptera jamais ! Il ne mérite pas un chien ! Surtout un chien avec des oreilles parfaites comme Wembly », commente une autre utilisatrice du réseau social.

À la suite de la publication, plusieurs personnes ont partagé leur soutien et leur intérêt pour les chiots. Nous leur souhaitons de tout cœur de trouver la famille de leurs rêves, qui les acceptera comme ils sont et les aimera profondément !