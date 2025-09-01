Cette vidéo devenue virale montre la drôle d’interaction ayant eu lieu entre ce chien sauvé d’une situation de thésaurisation et ce cheval issu d’un sauvetage

La rencontre entre une chien et un cheval peut être redoutée. Le chien de 4 ans, Petal, et le cheval de 3 ans, Simon, ont étonné tout le monde lors de leur première interaction. Ils se sont salués à leur façon, se faisant totalement confiance. Ces 2 animaux au lourd passé nous montrent que tout est possible.

Simon et Petal n’étaient pas forcément faits pour s’entendre, expliquait Newsweek. Leur première interaction a eu lieu au sanctuaire pour animaux Rancho Relaxo, situé dans le New Jersey (États-Unis), sous l’œil bienveillant et protecteur de Caitlin Cimini, à la tête de l’endroit. La vidéo publiée sur le compte TikTok« @boochaces » a dépassé le million de vues, montrant que les internautes sont au rendez-vous de ce genre de moments de tendresse.

@boochaces / TikTok

Petal : une adorable chienne sauvée de la thésaurisation

La thésaurisation, aussi connue sous le terme de « syndrome de Noé », consiste en l’accumulation d’animaux par une personne jugée fragile psychologiquement. Selon l’Université de Northumbria (Angleterre), ces cas sont complexes et trouvent souvent leur origine dans une histoire de vie difficile, marquée par une enfance aux côtés de tuteurs négligents et de moments traumatisants.

@boochaces / TikTok

Petal, cette petite chienne de 4 ans, a vécu dans un environnement surpeuplé par les animaux, accumulés par un propriétaire au fil des années. Dépassé par la situation, c’est l’association Rancho Relaxo qui est intervenue et a accueilli la chienne dans son sanctuaire aux côtés d’autres animaux au passé parfois lourd.

@boochaces / TikTok

Des chevaux très curieux

Dans la vidéo publiée par Caitlin Cimini, on voit la drôle de première fois vécue par la chienne, qui, dans les bras de la fondatrice, se laisse faire par des chevaux curieux de faire sa connaissance. C’est d’abord Moose, un cheval rescapé de 10 ans qui s’approche de la chienne, en lui reniflant avec insistance la tête, comme s’il « grignotait » quelques poils sur sa tête. Ensuite vient le tour de Simon, le cheval de 3 ans, qui suit la démarche de son congénère.

@boochaces / TikTok

Petal ne semble pas vraiment effrayée. Elle est bien protégée par Caitlin, et se laisse porter par l’atmosphère douce et paisible du lieu.

« Un cheval très sociable »

Dans les sanctuaires, c’est souvent lors de ces interactions que la confiance se met en place petit à petit. Les animaux présents dans le lieu n’ont pas exactement le même passé, mais ont des expériences sensiblement similaires. Simon par exemple, racontait la fondatrice : « a été sauvé d’un massacre il y a 2 ans ». Résilient, le cheval est maintenant « heureux et affectueux ». Grignoter la tête de la petite Petal est sans doute un moyen de lui montrer toute sa tendresse.