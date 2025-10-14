Grâce à sa maman, cette fillette réalise enfin son rêve d’avoir un chat et fait tout pour l’inclure dans la famille (vidéo)

Grandir avec un animal est le plus beau cadeau qu’un parent puisse faire à son enfant… La petite Natalie en sait quelque chose, elle qui a passé toute son enfance avec sa chatte prénommée Skye que sa mère a adoptée en refuge. Aujourd’hui, la fillette et sa boule de poils sont totalement inséparables !

Natalie est une petite américaine amoureuse des animaux et surtout des chats. Du haut de son très jeune âge, la fillette a toujours pris soin de Simba et Cindy, les 2 chats de sa famille. Mais un beau matin, elle s’est réveillée avec la folle envie d’avoir son propre chat rien qu’à elle. Convaincue que sa fille serait une formidable petite maîtresse, sa maman Bruna a accepté de réaliser son rêve. Ensemble, mère et fille se sont rendues dans un refuge local pour rendre visite aux chats disponibles à l’adoption. Elles y ont fait la rencontre d’une splendide petite femelle calico qu’elles ont tout de suite décidé d’adopter. Baptisée Skye, la minette a pu intégrer la famille à la seule condition qu’elle soit mise sous traitement pour soigner son infection oculaire.

© @brufava / TikTok

Tout le temps ensemble

À 3 ans seulement, Natalie a pris son rôle de maman chat très à coeur. Pendant plusieurs semaines, elle a donné le biberon au chaton qui avait du mal à se nourrir. Elle lui a également administré son traitement quotidien avec l’aide de sa maman et n’a cessé de la bercer pour la rassurer. Soutenue par autant d’amour et de bienveillance, Skye a peu à peu retrouvé des forces et a vu son infection guérir très rapidement. Aujourd’hui, Natalie et sa minette sont inséparables. Elles sont tout le temps ensemble et partagent des moments aussi doux que drôles qui leur permettent à chacune de s’épanouir pleinement.

Dans une vidéo relayée par PetHelpful et devenue virale, Bruna a voulu mettre en valeur la magnifique complicité qui lie la fillette et son chat. Les 2 demoiselles sont assises à table et attendent sagement leur repas. “Ma fille veut s’assurer que son chat est également inclus dans chaque repas de famille”, explique-t-elle en légende avant d’ajouter avec humour : “Son chat pense qu’elle est une humaine”.

@brufava Did the Cat Distribution System reach out to her in her dreams that night? They are meant to be together ???? ? original sound - Bruna Fava

Une minette gâtée

Bien qu’il ne soit pas conseillé de donner de la nourriture humaine à son animal de compagnie, cela ne peut pas faire de mal quand c’est autorisé de façon occasionnelle. Ici, Skye paraît plus que ravie de partager le même repas que sa petite maîtresse et les internautes sont sous le charme !

© @brufava / TikTok