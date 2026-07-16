Faut-il changer souvent les croquettes d'un chien pour éviter qu'il s'en lasse ?

Vous avez peur que votre fidèle compagnon ne se lasse de ses croquettes et envisagez de les changer régulièrement ? Bien que vous partiez d’une bonne intention, varier le contenu de sa gamelle peut avoir des effets néfastes sur sa santé. Des transitions soudaines et fréquentes risquent, notamment, de perturber son système digestif délicat… Voici ce qu’il faut savoir.

Est-ce une bonne idée de changer régulièrement les croquettes de Médor ? La réponse est non, sauf lorsqu'il existe une véritable raison de le faire. Pour la petite anecdote, les canidés consomment souvent le même type de proies dans la nature pendant de longues périodes. Une alimentation stable leur convient parfaitement.

L'idée selon laquelle un chien se lasse de ses croquettes est souvent une interprétation humaine. Un toutou peut bouder sa gamelle pour diverses raisons, comme le stress, les fortes chaleurs, le manque de stimulations, une maladie ou encore des rations quotidiennes bien trop importantes. Changer de manière fréquente de marque ou de recette oblige le système digestif de votre petit compagnon à s’adapter sans cesse aux nouveaux ingrédients.

Il faut savoir que le microbiote intestinal du meilleur ami de l’Homme, composé de milliards de bactéries utiles à la digestion, est adapté à son alimentation habituelle. Des changements répétés peuvent déséquilibrer cet écosystème fragile et favoriser l'apparition de selles molles, de diarrhées, de gaz ou de vomissements. Les vétérinaires rappellent d'ailleurs que les transitions alimentaires brusques figurent parmi les causes les plus fréquentes des troubles digestifs chez le chien.

L'importance de la transition alimentaire pour un chien

Parfois, changer de croquettes s’avère nécessaire. C'est le cas lors du passage d'une alimentation pour chiot à une formule pour adulte, en cas de problème de santé, de prise ou de perte de poids importante, voire d’intolérance alimentaire. La transition alimentaire est alors indispensable. Elle permet au microbiote intestinal de s'adapter progressivement à la nouvelle recette et limite le risque de troubles digestifs.

La méthode ? Mélanger progressivement les anciennes et les nouvelles croquettes pendant environ une semaine à 10 jours. Vous augmentez peu à peu la proportion du nouvel aliment jusqu'à remplacer totalement l'ancien. Certains toutous au système digestif plus sensible peuvent nécessiter une transition encore plus longue.

Si malgré cette précaution des diarrhées ou des vomissements pointent le bout de leur truffe et persistent, nous vous invitons à demander l'avis de votre vétérinaire avant de poursuivre le changement.

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Le conseil de Woopets : comment trouver les bonnes croquettes pour votre chien ?

Plutôt que de multiplier les recettes, votre mission est de trouver une alimentation qui répond réellement aux besoins de votre chien ! Ceux-ci dépendent de nombreux critères comme son âge, sa taille, son niveau d'activité physique, son état de santé, son poids ou encore ses éventuelles sensibilités.

Des croquettes adaptées couvrent ses besoins nutritionnels sans nécessiter de changements réguliers. Un toutou qui digère bien ses repas, conserve un poids stable, arbore un beau pelage et émet des selles normales montre généralement que sa nourriture lui convient.

Face au grand nombre de références disponibles sur le marché de la « petfood », il peut être difficile de faire le bon choix. Votre vétérinaire est le mieux placé pour vous orienter vers une alimentation adaptée au profil de votre fidèle compagnon (âge, taille, état de santé, niveau d'activité, sensibilités...), en particulier si celui-ci présente une affection spécifique ou des troubles digestifs récurrents.

Une fois les croquettes idéales trouvées, privilégiez la stabilité plutôt que la variété. C'est souvent la meilleure façon de préserver le confort digestif de votre boule de poils adorée et sa santé sur le long terme.