Le brossage des dents est inutile si le chien mange des croquettes : mythe ou réalité ?

Beaucoup de propriétaires pensent que les croquettes suffisent à nettoyer les dents de leur chien et rendent le brossage inutile. Pourtant, cette idée est fausse ! Si les croquettes peuvent avoir un léger effet mécanique, elles n’éliminent pas efficacement la plaque bactérienne responsable du tartre et des maladies bucco-dentaires. Alors, le brossage est-il vraiment indispensable ? Décryptage.

L’idée selon laquelle les croquettes « nettoient » les dents des chiens, simplement grâce à leur effet mécanique, a décidément la vie dure. Leur texture dure et croquante donnerait en effet l’impression d’une petite brosse à dents naturelle, capable de limiter le tartre à chaque mastication. Cette idée, largement relayée par certaines publicités et croyances autour de l’alimentation industrielle, entretient pourtant une confusion : on assimile un nettoyage partiel à une véritable hygiène bucco-dentaire. En réalité, si le croquant peut aider à réduire légèrement les dépôts en surface, il ne suffit pas à assurer une protection complète de la bouche de votre toutou.

Les limites des croquettes dans l’hygiène dentaire du chien

Les croquettes sont souvent perçues comme une solution simple pour maintenir une bonne hygiène dentaire chez le chien. Pourtant, elles ne nettoient pas toutes les zones de la dentition, notamment les molaires et la ligne gingivale, où la plaque dentaire (un film bactérien collant) s’accumule en continu. Or, cette plaque se minéralise progressivement en tartre (voire en tartre sous-gingival), responsable de nombreux troubles bucco-dentaires (gingivites, douleurs, parodontite…).

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La science a d’ailleurs prouvé les limites de l’action abrasive des croquettes. De nombreuses études vétérinaires comme celle menée par l’université de l’Illinois* ont en effet montré que les chiens nourris aux croquettes classiques n’avaient pas une meilleure santé bucco-dentaire que ceux nourris avec une alimentation humide.

Seules certaines croquettes dites « à objectif dentaire », grâce à leur taille, leur texture spécifique et parfois des agents anti-minéralisation, peuvent produire un léger effet mécanique comparable à un brossage enzymatique complémentaire, mais elles restent une aide et non une solution unique.

Rien ne remplace le brossage des dents

En réalité, aucun aliment, même pensé pour l’hygiène dentaire, ne remplace le brossage des dents de votre chien. C’est en effet le seul geste capable d’éliminer efficacement la plaque avant qu’elle ne se transforme en tartre. Sans cette routine, les risques augmentent rapidement : gingivite, mauvaise haleine, douleurs, voire infections plus sérieuses.

Les vétérinaires recommandent d’ailleurs un brossage régulier, idéalement quotidien, avec une brosse souple et un dentifrice adapté aux chiens. Pour faciliter cette habitude, mieux vaut commencer tôt et y aller progressivement (même quelques secondes suffisent au départ).

En complément, certains jouets à mâcher, friandises dentaires ou soins vétérinaires peuvent aider à limiter les dépôts, mais ils restent des appuis, jamais des remplaçants.

L’info Woopets - Quels sont les signes de troubles bucco-dentaires chez le chien ?

Une bonne hygiène bucco-dentaire est essentielle pour prévenir la plaque dentaire, le tartre et les maladies comme la gingivite ou la parodontite. Certains symptômes indiquant un trouble bucco-dentaire doivent vous mettre en alerte, même s’ils passent parfois inaperçus au début. Voici les plus fréquents :

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Des saignements ou une inflammation au niveau des gencives ;

Une mauvaise haleine ;

Des difficultés à s’alimenter ;

Des dents qui se déchaussent, voire qui tombent.

Si votre compagnon à 4 pattes présente l’un de ces symptômes, n’hésitez pas à en parler avec votre vétérinaire.