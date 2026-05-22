Pourquoi les chiots ont-ils si souvent le hoquet ?

Voir un chiot sursauter avec de petits « hic » répétés peut surprendre, voire inquiéter. Pourtant, dans la grande majorité des cas, le hoquet est un phénomène très fréquent chez les jeunes chiens, tout à fait bénin et passager. On vous dit tout sur ce phénomène souvent impressionnant.

Non, le hoquet n'est pas propre aux humains. Il concerne aussi nos amis les chiens et il est même très fréquent chez les chiots. D’ailleurs, si vous êtes l’heureux maître d’un jeune toutou, vous avez peut-être déjà remarqué ces petites secousses au niveau de la poitrine qui peuvent surprendre. Rassurez-vous, le hoquet n’est pas douloureux et il est généralement sans gravité.

Le hoquet chez le chiot, un phénomène fréquent

Chez le chiot, comme chez les humains, le hoquet (aussi appelé myoclonie phrénique ou phrénoglottique) correspond à de petites contractions involontaires et répétées du diaphragme, le muscle qui sépare la poitrine de l’abdomen et joue un rôle essentiel dans la respiration. À chaque contraction, la fermeture rapide des cordes vocales produit le fameux petit « hic », parfois accompagné de légères secousses au niveau du corps.

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Les chiots y sont particulièrement sujets, car leur système nerveux et musculaire est encore en développement. Leur diaphragme, encore immature, est donc plus sensible aux stimulations, ce qui rend ces épisodes plus fréquents durant les premiers mois de vie. Mais, bonne nouvelle : dans la grande majorité des cas, le hoquet diminue puis disparaît avec l’âge, à mesure que l’organisme gagne en maturité.

Quelles sont les principales causes du hoquet chez le chiot ?

Le hoquet chez le chiot est le plus souvent lié à des situations très simples du quotidien. La cause la plus fréquente est l’aérophagie provoquée par une ingestion trop rapide de nourriture ou d’eau : en mangeant (ou en tétant) goulûment, le chiot avale aussi de l’air, ce qui peut dilater son estomac. Celui-ci vient alors appuyer sur le diaphragme situé juste au-dessus, ce qui peut déclencher un hoquet.

Les moments d’excitation intense jouent également un rôle important : après une séance de jeu, une course ou une forte émotion (stress, peur…), la respiration de votre petit bout de chou s’accélère et peut déclencher ces spasmes passagers. On peut aussi observer le hoquet lors de changements brusques de rythme, par exemple après une sieste ou un effort. Plus rarement, un léger inconfort digestif peut être en cause.

Enfin, précisons que certains chiots peuvent être plus sensibles au hoquet lorsqu’il fait froid, en particulier les petites races comme le Caniche, le Yorkshire ou le Chihuahua. Le froid peut en effet entraîner une légère tension musculaire, qui sollicite le diaphragme et favorise l’apparition du hoquet.

À noter également que certaines substances présentes dans l’environnement (pollen, produits ménagers, fumée de tabac, désodorisants…) peuvent irriter les voies respiratoires de votre chiot et provoquer des épisodes d’éternuement inversé, parfois confondus avec le hoquet. Ces réactions, proches de petits spasmes, se traduisent alors par une inspiration rapide et bruyante par le nez.

L’info Woopets - Comment réagir quand un chiot a le hoquet ?

Si votre chiot a le hoquet, pas d’inquiétude : voici comment réagir simplement et efficacement :

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