« Il chantait avec toi », ce chanteur joue de la guitare pour deux ânes miniatures et l'un d'eux lui répond (vidéo)

On dit souvent que la musique adoucit les mœurs. Parfois, elle peut aussi apaiser les animaux. C’est pour cette raison que Loris Assadian, alias Plumes, partage ses chansons avec des animaux de toutes sortes. Récemment, lors d’un concert improvisé pour des ânes miniatures, l’un d’eux lui a offert une réaction aussi surprenante que touchante.

Et si la musique pouvait rapprocher toutes les espèces ? C’est le pari de Plumes, le projet artistique de Loris Assadian, un auteur-compositeur-interprète francilien qui a fait des rencontres avec les animaux sa marque de fabrique.

Depuis plusieurs années, il parcourt les refuges, les fermes pédagogiques et les parcs animaliers avec sa guitare rose pour offrir des concerts gratuits à leurs petits pensionnaires. Devant lui, les réactions sont souvent aussi touchantes qu’imprévisibles entre regards curieux, oreille qui se tend, ou animal qui s’approche doucement…

De ses chansons pour les chevaux aux rencontres avec des lapins, des vaches, des girafes, des singes ou encore des éléphants, Plumes partage ces instants de tendresse avec une large communauté sur les réseaux sociaux.

© @plumesofficiel / Instagram

Mais au-delà de l’émotion de ces instants de grâce, son objectif est aussi de mettre en lumière la cause animale et de rappeler que chaque boule de poils, de plumes ou d'écailles mérite de l’attention et de la bienveillance.

Il chante d’ailleurs aussi pour Lassie, sa chienne de 8 ans adoptée à la SPA après avoir été abandonnée, afin de l’aider à apaiser son anxiété de séparation.

Dernièrement, c'est auprès de 2 adorables ânes miniatures que Plumes a vécu un nouveau moment de partage dont il a le secret.

Un concert pas comme les autres

Pour son dernier concert insolite, Plumes a posé sa guitare dans un refuge afin d'offrir une reprise acoustique de « Zombie » de Yungblud à 2 ânes miniatures. Dans la vidéo relayée par le média PetHelpful, on voit les 2 animaux s'approcher d’abord avec prudence du chanteur, visiblement intrigués par sa présence et par son instrument.

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© @plumesofficiel / Instagram

Rapidement, la méfiance laisse place à la curiosité et les ânes viennent renifler la guitare, se laissant volontiers caresser et multipliant les interactions attendrissantes avec l'artiste.

L'un d'eux va même jusqu'à pousser un petit cri au beau milieu de la chanson, comme s'il souhaitait participer à la performance ! Une réaction qui a beaucoup amusé Plumes, ravi de ce moment de complicité.

La scène a également conquis les internautes. Ils ont notamment été nombreux à saluer la douceur de l'artiste et le lien particulier qu'il parvient à créer avec les animaux. « J'adore la façon dont beaucoup d'animaux vocalisent et chantent avec toi », a ainsi écrit un commentateur de la vidéo, tandis qu'un autre a ajouté : « Il chantait avec toi ».

Des ânes avec le sourire ?

Dans cette tendre vidéo, un des 2 ânes semble sourire, mais cette expression n'est pas forcément un signe de bonheur. Il s'agit souvent du « réflexe de Flehmen », un comportement qui permet aux ânes d'analyser des odeurs inhabituelles en retroussant leur lèvre supérieure, de la même manière que nos minous peuvent ouvrir la bouche pour mieux décrypter les informations olfactives.

© @plumesofficiel / Instagram

Pour savoir si un âne est réellement détendu, il faut plutôt observer son attitude générale : une tête relâchée, des oreilles placées sur les côtés et une posture calme sont de bons indicateurs de bien-être.

Une chose est certaine : lors de cette rencontre avec Plumes, la curiosité des 2 animaux, leur proximité avec le chanteur et leur comportement apaisé témoignaient avant tout d'un climat de confiance et de sérénité.

© @plumesofficiel / Instagram

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