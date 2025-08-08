Face à une vague d'empoisonnements de chiens, une association appelle les maîtres à l’union et la vigilance

Face à une série d’empoisonnements canins dans les Côtes-d’Armor, l’inquiétude monte chez les propriétaires d’animaux et les habitants. Une association trégorroise tire la sonnette d’alarme et appelle à la mobilisation pour faire cesser ces actes intolérables, qui menacent aussi bien les chiens que les enfants.

“Halte au poison ! Tous unis pour nos chiens”. Tel est le cri de ralliement lancé par l’association Les Amis des Chiens du Trégor, qui organise une marche solidaire le 12 août pour “dire stop à ces actes criminels qui peuvent toucher les enfants”.

Les actes criminels en question ont coûté la vie à un chien et failli en faire de même à 2 autres à Lannion, dans les Côtes-d’Armor. Fort heureusement pour les survivants, leurs maîtres ont réagi rapidement en les emmenant se faire soigner, rapportait Le Trégor le jeudi 7 août.

Le mercredi 6 août, le propriétaire d’un Golden Retriever affichant des symptômes préoccupants (langue bleue notamment) a conduit ce dernier chez le vétérinaire, qui a, tout de suite suspecté une intoxication. L’animal s’est vu administrer un vomitif et a régurgité une boulette bleue, contenant vraisemblablement de la mort-aux-rats. Le traitement a eu l’effet escompté et le quadrupède a ainsi été sauvé in extremis.

Cet incident s’étant produit dans le quartier de Brélévenez fait écho à lui survenu un peu plus loin du côté de Woas Wen, où un Jack Russell Terrier avait survécu, lui aussi, à la faveur d’une prise en charge urgente.

Hélas, un petit chien empoisonné au parc du Stanco n’a pas eu cette chance ; il est décédé.

“Nous en sommes à notre 4e victime connue”, alerte Sandra Briand, présidente des Amis des Chiens du Trégor. “Nous sommes persuadés qu’il y a eu d’autres cas, souvent passés sous silence, poursuit-elle. Par peur des représailles, par découragement, ou simplement parce que le mode opératoire utilisé laisse à penser que le ou les responsables pourraient aller plus loin.”

Rester vigilant et ne pas se taire

Le maître de l’un des chiens rescapés a décidé de déposer plainte, tandis que l’association demande aux propriétaires canins d’ouvrir l'œil pour prévenir d’autres empoisonnements. “Restez extrêmement vigilants lors de vos promenades, notamment dans les zones boisées ou végétalisées”, peut-on effectivement lire sur sa page Facebook.



Elle incite également les maîtres dont les chiens ont subi un sort analogue et qui hésitent à témoigner à ne pas se taire, rappelant que “les forces de l’ordre garantissent l’anonymat des plaignants, et chaque signalement est traité avec sérieux par le commissariat de Lannion.“

En contact avec les vétérinaires locaux, Sandra Briand a récemment appris qu’une boulette semblable à celles avalées par les victimes évoquées plus haut avait été découverte, la semaine précédente, dans un parc pour enfants du quartier de Servel. “Le danger dépasse désormais le cadre animal, prévient-elle. Un enfant pourrait être touché.?Nous appelons tous les amoureux des chiens, les citoyens concernés, les familles, les promeneurs et les défenseurs du vivant à se joindre à nous.”