Appel à la vigilance lancé par une clinique vétérinaire après une série inquiétante d'empoisonnements de chiens et de chats

L’inquiétude monte parmi les propriétaires canins et félins d’une commune située près de Dunkerque (59), mais aussi ceux qui soignent ces animaux et la mairie. Une clinique vétérinaire fait état de 8 cas d’intoxications de chiens et de chats ayant avalé des boulettes suspectes. 3 d’entre eux n’y ont, hélas, pas survécu.