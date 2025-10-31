« Eux aussi étaient des chiots avant », le message poignant d’un sauveteur face au manque d’intérêt pour les animaux adultes

Au sein des refuges, un ordre de priorités d’adoption implicite est établi. Les chiots en bonne santé partent en premier, ainsi que les toutous plus jeunes ou encore, les animaux de race. Les autres, dont les boules de poils plus âgées, peinent à trouver une famille, car elles suscitent moins d’intérêt. Elles ont pourtant énormément à offrir, comme l’a assuré le porte-parole d’une association.

Le personnel des refuges le sait : quand il reçoit un chien un peu plus âgé, ce dernier mettra plus de temps que ses congénères juvéniles à quitter le chenil. C’est un triste constat qui bloque les adoptions, car de nombreuses familles ne sont intéressées que par de jeunes animaux. Elles oublient néanmoins que les toutous grandissent très vite et que créer un lien fort avec son chien n’est pas une question d’âge.

Au pensionnat Chiens du Maroc Espoir, on sauve les chiens avec le cœur. Qu’importe leur taille, leur minois ou leur âge, chaque animal est logé à la même enseigne. Tous sont tirés de la rue pour obtenir une seconde chance dans la vie. Si cela résonne comme une évidence pour leurs sauveteurs, les adoptants, quant à eux, ont parfois du mal à jouer le jeu.

Chiens du Maroc Espoir / Facebook

Des chiens laissés de côté

En effet, comme pour beaucoup d’autres refuges, les membres de Chiens du Maroc Espoir ont remarqué que les chiens adultes intéressaient rarement les familles. Un porte-parole a alors pris soin de rédiger une publication poignante pour rappeler leurs qualités et ce qu’ils ont à apporter : « Eux aussi étaient des chiots avant. Ils avaient des petites pattes maladroites, des yeux remplis d’espoir, des cœurs prêts à aimer sans condition [...] Aujourd’hui, ils attendent toujours… pas parce qu’ils ne sont pas assez mignons, mais parce qu’ils ne sont plus “des bébés », écrivait-il.

Il a ensuite expliqué à quel point les chiens adultes avaient aussi besoin d’une maison aimante, notamment ceux qui viennent au refuge. Ces derniers ont souvent traversé des moments difficiles et pourtant, leur cœur pur réclame encore de l’amour.

Ils sont généralement infiniment reconnaissants quand une personne accepte de leur laisser leur chance : « Un chien adulte ne cherche pas la perfection, il cherche juste une main tendre et un cœur pour le rassurer. Et il vous le rendra chaque jour, dans chacun de ses regards, dans chaque pas à vos côtés », assurait l’association.

D’autant plus que cette dernière facilite les adoptions en organisant le rapatriement des chiens qu’elle sauve vers la France. De quoi mettre toutes les chances du côté des toutous, à condition que les adoptants soient sensibles à leur cause.