Ethan, le chien retrouvé affamé sur un parking a rencontré la famille qui l'a sauvé !

Tout va pour le mieux pour Ethan, le chien qui avait été secouru après son abandon sur le parking d’un refuge, fin janvier dernier. Extrêmement maigre lors de son sauvetage, il est aujourd’hui en pleine forme et a pu rencontrer la famille qui l’avait découvert.

Le 29 janvier dernier, une famille de Louisville dans le Kentucky, qui venait y faire don de jouets, découvrait un chien très mal en point sur le parking d’un refuge local. Alertée, l’équipe de la Kentucky Humane Society l’avait aussitôt pris en charge.

Bénévoles et vétérinaires avaient travaillé d’arrache-pied pour sauver le canidé, dont l’état de santé était très préoccupant. Squelettique et faible, Ethan remontait tout doucement la pente grâce à eux.

Depuis, l’association donne régulièrement de ses nouvelles sur sa page Facebook. Le chien de 3 ans s’était remis à marcher, alors qu’il ne pouvait pas tenir sur ses pattes au moment de son sauvetage. Il a continué de gagner des forces et des kilogrammes.

Objectif de poids atteint et visite de la famille qui l’a sauvé

D’ailleurs, Ethan a récemment atteint son objectif de poids. La Kentucky Humane Society l’a, en effet, annoncé samedi dernier. Le chien pèse désormais 36 kilogrammes, soit plus du double de ce qu’il affichait sur la balance il y a près de 5 semaines. Dans sa publication Facebook, l’organisation a remercié tous ceux qui ont soutenu Ethan et l’équipe qui en prend soin. Elle a également posté une vidéo montrant l’animal en pleine forme, se prélassant sur un lit et émettant des grognements tout en remuant joyeusement la queue.

Pour célébrer cela, Ethan a reçu la visite des Henderson, la famille qui l’avait repéré sur le parking de la Kentucky Humane Society et ainsi permis son sauvetage, rapporte People. Tatum, le fils, qui avait été particulièrement bouleversé par son sort, a reçu de précieux cadeaux souvenirs de la part de l’association, notamment une carte de remerciement signée de la patte d’Ethan. Le garçon fêtait son 12e anniversaire il y a quelques jours.

