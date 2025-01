Des nouvelles de Dorka, chienne retraitée de l'armée et ayant retrouvé son maître après 8 mois d'attente

Dorka a beau avoir connu une vie de militaire, elle n’en est pas moins une chienne à la douceur exceptionnelle. Son calme olympien, elle en a récemment fait la démonstration face à l’autre chien de sa famille, un Shih Tzu au caractère bien affirmé. Loin d’être un aveu de faiblesse ou de soumission, son comportement dénote plutôt d’un tempérament parfaitement équilibré et d’une remarquable maîtrise de soi.

Nous vous avions déjà parlé de Dorka en août dernier. Cette femelle Berger Allemand avait mené une longue carrière en tant que chienne renifleuse d’explosifs chez les Marines, le corps d’infanterie de marine américaine. Elle avait notamment été déployée en Afghanistan aux côtés de Monte, son maître-chien.

Après le départ à la retraite de Dorka, leurs chemins s’étaient séparés, Monte ayant continué de servir dans les forces armées. Pas pour longtemps toutefois, puisqu’il a pu l’adopter officiellement.



Ils ont malheureusement été privés l’un de l’autre une fois de plus, car le maître avait connu un déploiement de 8 mois en Irak. D’émouvantes retrouvailles ont eu lieu par la suite après le tumultueux voyage retour du militaire.

Aujourd’hui, la chienne mène une vie heureuse auprès de son humain et de sa famille, loin des théâtres de conflits et de leurs dangers. Son quotidien est fait de randonnées en forêt, de jeux et de câlins.

« Intimidée » par un congénère bien plus petit

Dorka a également pu faire la connaissance de l’autre chien de la maison, un Shih Tzu appelé Butters. Elle a vite pu se rendre compte que celui-ci possède un caractère bien trempé.

Dans une vidéo récemment partagée sur le compte Instagram consacré à Dorka et relayée par PetHelpful, on apprend qu’elle a été « intimidée » par son congénère, pourtant bien moins imposant. Il a voulu lui prendre son jouet, et face au refus de la chienne, il s’est mis à lui aboyer dessus.

Elle n’a pas bronché et a préféré laisser passer l’orage. En fait, son attitude n’a rien d’étonnant ; en règle générale, les chiens impulsifs ne sont pas sélectionnés pour être formés pour les missions de détection d’explosifs. La douce Dorka n’en est clairement pas un.

Voici la vidéo :

