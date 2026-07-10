Est-il normal pour un vieux chien de perdre des dents avec l’âge ?

Un chien âgé finit-il forcément par perdre ses dents ? Si certaines boules de poils grisonnantes n’ont effectivement pas toutes leurs dents, ce n’est pas parce que la vieillesse les a fait tomber. Dans la majorité des cas, cette perte est due à une maladie parodontale qui s’est installée de manière progressive, parfois pendant des années, sans être prise en charge. Une bonne hygiène bucco-dentaire et un suivi vétérinaire régulier permettent de préserver les petites quenottes de votre fidèle compagnon, quel que soit son âge.

Eh non, les dents d'un chien ne tombent pas forcément parce qu'il vieillit ! La véritable responsable de cette perte est souvent la maladie parodontale, qui débute par l’accumulation de plaque dentaire et se transforme progressivement en tartre. Les bactéries présentes sous les dépôts irritent les gencives de l’animal, ce qui provoque une inflammation appelée gingivite.

Sans traitement, l'infection gagne les tissus qui soutiennent les dents. Petit à petit, l'os alvéolaire, qui maintient les racines en place, est détruit. Les dents deviennent alors mobiles avant de finir par tomber, parfois sans que le chien ne manifeste de douleur évidente.

Cette affection est très fréquente chez les toutous adultes, en particulier les représentants des petites races qui sont plus sujettes aux troubles de la dentition. Pourtant, elle peut être largement évitée grâce à des gestes simples mis en place dès le plus jeune âge.

Dans quels autres cas un chien peut-il perdre des dents ?

Chez le chiot, ce phénomène s’avère parfaitement normal. Ses dents de lait tombent entre 3 et 7 mois pour laisser place à sa dentition définitive. En dehors de cette période, une dent qui tombe doit toujours attirer votre attention. Outre la maladie parodontale, d’autres situations peuvent expliquer cette perte.

Un choc important, par exemple après une chute ou un accident, peut entraîner la perte d'une ou de plusieurs quenottes. Certaines fractures dentaires sévères peuvent aussi conduire à une extraction lorsqu'il n'est plus possible de sauver la dent.

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Plus rarement, certaines tumeurs de la gueule ou des maladies touchant les tissus de soutien peuvent fragiliser les dents. Dans tous les cas, une consultation vétérinaire est indispensable afin d'identifier l'origine du problème et de mettre en place un traitement adapté.

Certains signes doivent également vous alerter, comme une mauvaise haleine, des gencives rouges ou saignantes, du tartre visible, des difficultés à mâcher ou encore une salivation excessive. Plus la prise en charge est précoce, plus il est possible de préserver les dents de votre fidèle compagnon.

Le conseil de Woopets : comment prendre soin des dents de votre chien ?

Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir ! Nous vous recommandons vivement de brosser les dents de votre chien, au moins une fois par semaine avec une brosse adaptée et un dentifrice spécialement formulé pour son espèce. Les produits destinés aux humains sont à proscrire, car ils contiennent des substances toxiques pour lui.

La mastication joue également un rôle important. Proposez régulièrement des friandises naturelles ou des jouets à mâcher pour aider à limiter la formation de plaque dentaire tout en répondant à son besoin naturel de mastiquer.

Enfin, les visites de contrôle chez le vétérinaire demeurent essentielles. Elles permettent de détecter rapidement les premiers signes d'une maladie parodontale et, si nécessaire, de réaliser un détartrage avant que les lésions ne deviennent irréversibles.