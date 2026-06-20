Vrai ou faux : les chiens peuvent-ils mâcher des bouts de bois pour se nettoyer les dents ?

De nombreux chiens adorent mâchonner des branches lors de leurs promenades ou dans le jardin. Cette habitude est souvent perçue comme naturelle, voire bénéfique pour leur hygiène bucco-dentaire. Mais attention, les bouts de bois ne sont pas des alliés santé pour votre fidèle compagnon ! Bien au contraire, ils peuvent provoquer des blessures graves nécessitant une prise en charge vétérinaire en urgence. Explications.

La mastication est un comportement naturel chez le meilleur ami de l’Homme. Cette activité lui permet de se détendre, de s'occuper et d'entretenir sa mâchoire. Mais tous les objets ne sont pas adaptés, dont les bouts de bois.

Le principal danger du bois réside dans sa capacité à se fragmenter. Sous la pression des dents de Médor, une branche ou un bâton peut produire de petites esquilles pointues susceptibles de se planter dans les gencives, la langue ou le palais. Elles engendrent alors des douleurs, des saignements, voire des infections.

Précisons aussi qu’en avalant accidentellement des morceaux de bois, votre fidèle toutou s'expose à des lésions beaucoup plus graves. Les esquilles peuvent irriter ou perforer son œsophage, son estomac ou ses intestins. Ces situations constituent de véritables urgences vétérinaires, qui nécessitent parfois une intervention chirurgicale coûteuse.

De même, gardez en tête que certains morceaux de bois peuvent se coincer entre les dents ou dans la gorge, entraînant un inconfort, des difficultés à avaler ou un risque d'étouffement.

L'idée selon laquelle le bois nettoierait efficacement les dents est donc largement exagérée ! L’action mécanique de la mastication peut éliminer une petite partie de la plaque dentaire, mais les dangers associés dépassent largement les bénéfices potentiels.

Miser sur les friandises naturelles pour favoriser l'activité masticatoire de votre chien

Il existe des solutions beaucoup plus sûres pour satisfaire le besoin de mastication de votre chien, tout en contribuant à son hygiène bucco-dentaire.

Nous vous recommandons de lui offrir des friandises naturelles, comme des oreilles de bœuf ou de lapin, des tendons et autres produits spécialement conçus pour nos fidèles compagnons. Ces aliments permettent de prolonger l'activité masticatoire sans les risques liés aux éclats de bois. Leur texture favorise également le frottement sur les dents, ce qui peut aider à limiter l’apparition de tartre.

Certains jouets à mâcher peuvent aussi être intéressants pour votre partenaire canin. Fabriqués dans des matériaux résistants, ils répondent au besoin naturel de mordiller tout en réduisant le risque de blessure. Il reste néanmoins important de surveiller votre chien lorsqu'il mastique, même avec des produits conçus pour lui. Un objet trop usé ou une friandise trop petite peut toujours être avalé accidentellement.

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Enfin, rappelons que la meilleure méthode pour préserver la santé bucco-dentaire de votre fidèle compagnon demeure le brossage de ses dents et un suivi vétérinaire régulier. Les friandises et jouets à mâcher peuvent constituer un complément utile, mais ils ne remplacent pas une routine d'hygiène efficace.