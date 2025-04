Errant ensemble dans la nuit, deux chiens et un chat liés comme une famille refusent de se quitter

River, Rain et Reed, 2 chiens et un chat, ont été repérés en mauvais état dans la rue. Difficile de connaître leur passé, mais les 3 s’étaient liés dans la difficulté et entretenaient un véritable lien d’amitié. Aujourd’hui en sécurité, ils ne se sont pas séparés pour autant et, au contraire, semblent épanouis lorsqu’ils sont réunis.

Quand les membres du refuge Central Vermont (États-Unis) de la Humane Society ont rencontré le trio pour la première fois, ils n’ont pas pu s’empêcher de penser au film L'Incroyable Voyage. 2 chiens et un chat vivent des aventures périlleuses, ce qui ressemble au parcours des rescapés.

Central Vermont Humane Society / Facebook

Un trio indissociable

D’après le témoignage des sauveteurs, relayé par Yahoo News, les animaux étaient très soudés lorsqu’ils ont été découverts : « Ces 3 là ont été retrouvés en liberté une nuit, se serrant les coudes alors qu'ils naviguaient anxieusement dans les rues », précisait un message posté sur Facebook.

Leur mauvais état général n’a pas échappé aux yeux d’un témoin qui a contacté l’association pour qu’ils puissent obtenir de l’aide. Puisque les chats et les chiens sont séparés au refuge, River et Rain sont restés ensemble tandis que Reed a été placé dans un autre local. En effet, les bienfaiteurs ne savaient pas à quel point tous étaient très proches.

Ils l’ont constaté quand le félin a commencé à déprimer. Il était totalement renfermé sur lui-même, ne laissant personne l’approcher. Toutefois, quand ses amis canins sont venus lui rendre visite, il est devenu une tout autre boule de poils et s’est « illuminé ».

Dans l’idéal, leurs sauveteurs aimeraient qu’ils soient adoptés ensemble, car ils sont heureux lorsqu’ils sont réunis. Les internautes aussi espèrent qu’ils ne seront jamais séparés, car leur amitié est précieuse !