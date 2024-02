Un chat déprimé depuis le décès de son ami canin reprend goût à la vie après l’arrivée d’un chiot dans la famille

Baloo et Henry étaient absolument inséparables, jusqu’au décès de ce dernier. Il a rejoint les étoiles, laissant derrière lui son meilleur ami félin. Le pauvre a longtemps pleuré la perte de son compagnon, cessant même de s’alimenter à cause de la tristesse. Seule l’arrivée d’un nouveau chien l’a aidé à panser son cœur brisé.

Compagnons de route, meilleurs amis, frères de cœur… Baloo et Henry étaient tout cela à la fois. Le premier est un chat et le second un chien, mais cette différence n’a jamais fait barrière dans leur amitié. Malheureusement, les boules de poils ne sont pas éternelles et le canidé a récemment quitté ce monde. Baloo a connu une longue période de dépression, puis s’est relevé quand ses maîtres ont adopté un chiot.

Des millions d’internautes suivaient les aventures du félin et de Henry sur les réseaux sociaux. Leurs propriétaires, Cynthia et Andre, les ont emmenés dans les plus beaux endroits de l’Ouest des États-Unis à l’occasion de séjours en pleine nature.

Un vide immense

Chaque voyage était l'occasion pour les amis de se rapprocher davantage. Leur fusion était telle qu'ils étaient incapables de s’éloigner l’un de l’autre. Ils partageaient tout ensemble, des promenades aux siestes pleines de tendresse, sous les yeux attendris de leurs maîtres. La famille a vécu d’innombrables moments de bonheur, jusqu’à ce que la maladie frappe Henry.

Le chien a contracté un cancer et malgré les traitements de qualité qu'il a pu recevoir, sa santé s'est dégradée. Il s'est éteint après une dernière promenade symbolique en montagne, au plus grand désespoir de ses maîtres et de son meilleur ami. Ce dernier a sombré dans la tristesse, cherchant son pilier dans la maison, mentionnait Cole & Marmalade. Il a perdu beaucoup de poids, car il ne mangeait plus correctement.

Du baume au cœur

Cynthia et Andre pleuraient évidemment la perte de leur animal, mais s’inquiétaient aussi beaucoup pour Baloo. Ils savaient que le meilleur remède pour la boule de poils était de lui ramener un nouvel ami. Ils se sont donc rendus dans un refuge accompagné du félin et sont allés à la rencontre des chiots disponibles à l'adoption.

Parmi les 11 toutous présentés au chat, l’un d’eux s’est démarqué et a semblé créer une connexion immédiate avec lui. Comme une évidence, Cynthia et Andre l’ont adopté et le lien avec Baloo s’est confirmé. Ce dernier a repris goût à la vie aux côtés du petit nouveau surnommé Pan : « Pan était exactement ce que le médecin avait prescrit » écrivait le couple sur Instagram. La famille garde une pensée émue pour Henry, mais a pu se reconstruire grâce à l’adorable Pan.

