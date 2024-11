Un trio de chiens cachectiques et négligés apprennent à "ouvrir leurs coeurs aux humains" après leur sauvetage inespéré

Pour Bam, Beau and Brenda, il était grand temps que le calvaire prenne fin et que ces chiens aient enfin droit à la vie heureuse dont ils avaient trop longtemps été privés. L’intervention d’une association de protection animale leur permet aujourd’hui de toucher ce rêve du bout de la patte.

Des chiens négligés à l’extrême, comme si on les avait « oubliés ». C’est le triste constat qu’a fait l’équipe de la Pennsylvania SPCA, association américaine de protection animale, en intervenant sur une propriété après avoir été sollicitée par la police locale, rapportait The Dodo.

Les 3 canidés en question étaient dans un état de maigreur rarement vu, enchaîné à l’intérieur d’abris en bois décrépits et insalubres. A côtés d’eux gisaient leurs gamelles désespérément vides.



Pennsylvania SPCA / Facebook

« La scène était plus pénible que ce que nous aurions pu imaginer, indiquait la Pennsylvania SPCA. Bam, Beau and Brenda étaient attachés par des chaînes à des abris faits de bric et de broc ».



Pennsylvania SPCA / Facebook

Brenda était un petit peu mieux nantie que ses 2 congénères du point de vue de l’état de santé, même sa situation n’était évidemment pas idéale. Bam et Beau ont dû être emmenés à la clinique vétérinaire de l’association. « Ils ont tous deux commencé à recevoir des médicaments pour soigner leurs blessures et des plans de réalimentation pour les aider à reprendre lentement du poids », expliquait la Pennsylvania SPCA.



Pennsylvania SPCA / Facebook

Brenda et Beau prêt pour leur nouvelle vie, en attendant Bam

D’ores et déjà proposée à l’adoption, Brenda est « très sociable, adore remuer la queue, solliciter l'attention, se pencher sur ses amis humains et commence même à jouer. Elle a rencontré d'autres chiens et semble vouloir jouer avec eux. »

A lire aussi : À 14 ans, ce chien abandonné retrouve une seconde jeunesse et profite de la vie comme jamais (vidéo)



Pennsylvania SPCA / Facebook

Bam est toujours hospitalisé. Il devra encore séjourner plusieurs jours, voire semaines à la clinique avant d’être totalement hors de danger. Quant à Beau, il a pu en sortir et a été installé dans la partie du refuge de la Pennsylvania SPCA qui est consacrée aux chiens adoptables. « L’équipe de notre clinique n'avait que de bonnes choses à dire au sujet de ce bon garçon », se réjouit l’association.

« Chaque jour qui passe, poursuit-elle, les 3 chiens deviennent plus forts et apprennent à ouvrir leurs cœurs aux gens. »