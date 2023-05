Ce chat errant se couchait sur des bancs pour attirer l'attention des promeneurs et changer de vie

En se couchant sur un banc dans un parc, ce chat espérait certainement attirer l’attention des promeneurs. Très sociable et en quête d’affection, son attitude lui a permis d’obtenir bien plus qu’une simple caresse.

La plupart des chats errants sont méfiants et craintifs à l’égard des humains. À l’approche de l’un d’entre eux, ils partent en courant, ou cherchent une cachette. Mais London était très différent de cela. Non seulement il vivait dans un parc, un lieu très fréquenté par les humains, mais en plus, il cherchait à attirer leur attention. Grâce à ce comportement très avenant, il a complètement changé de vie, comme le relate Love Meow.

London se couchait sur un banc, attendant qu’on le remarque

C’est dans un parc situé au Koweït que London a été découvert. Il était couché sur un banc, attendant que quelqu’un s’intéresse à lui. Un promeneur s’est approché de lui, et le félin n’a pas bougé d’un poil. Bien au contraire, il s’est laissé caresser avec plaisir.

© kuwait_animal_aid

Le promeneur a constaté qu’il avait un certain nombre de blessures, « probablement dues à des attaques d'autres chats ». Il voulait faire quelque chose pour aider ce matou si amical, et l’éloigner des dangers de la rue. Il a donc contacté le refuge Kuwait Animal Aid, qui a accepté d’intervenir.

London a gagné la vie dont il avait toujours rêvé

La capture du félin n’a pas été si facile. « Le premier bénévole est allé le chercher dans le parc, mais ne l'a pas trouvé. Il a laissé son numéro à la sécurité du parc pour qu’on l’appelle si le chat réapparaissait. Et c’est ce qu’il s’est passé », a raconté une bénévole du refuge.

© kuwait_animal_aid

La deuxième tentative a été la bonne. London a été capturé puis confié à une famille d’accueil. Il a été examiné par le vétérinaire et a reçu tous les soins médicaux nécessaires. Il a aussi obtenu beaucoup de nourriture, et un lit très confortable.

Le félin a été ravi de sa nouvelle vie, à laquelle il s’est adapté sans la moindre difficulté. Il était très gentil avec les gens, y compris les enfants, mais aussi avec tous les autres animaux.

© kuwait_animal_aid

London a ensuite entrepris un long voyage vers les États-Unis, pour faciliter son adoption. Peu de temps après, le chat a été choisi par une famille aimante. Encore une fois, il s’est très vite adapté, et était le plus heureux du monde. Il semblait avoir toujours rêvé de la vie de chat d’intérieur.

© citykittiesdc

« C'est le chat le plus gentil et le plus cool que j'aie jamais rencontré », a déclaré son nouveau propriétaire.