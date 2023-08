Enfermée pendant 11 ans, cette chienne n’a jamais connu le véritable amour : qui lui offrira un panier retraite ?

Louna n’est peut-être pas douée de parole, mais son regard en dit long. Enfermée 11 ans dans un refuge situé à La Réunion, elle a assisté à des scènes qui font froid dans le dos.

En effet, les pensionnaires vivaient dans des conditions catastrophiques au milieu des cafards, terrés dans des cages ou de minuscules salles plongées dans l’obscurité. Nombre de ces pauvres bêtes ont exhalé leur dernier souffle entre les murs de l’établissement, sans jamais connaître l’amour d’une famille.

© Au petit bonheur de nos oubliés

« Au fil des années, la directrice s’est laissée dépasser par la maltraitance animale. Elle ne faisait ni stériliser ni soigner les animaux. Elle ne faisait quasiment aucune adoption, donc ils ne sortaient jamais et mouraient sur place, explique une porte-parole de l’organisme Au petit bonheur de nos oubliés à la rédaction de Woopets, à la suite d’un signalement, 116 chiens ont été saisis. Il y avait aussi une cinquantaine de chats. »

D’après le témoignage de notre source, une plainte a été déposée par d'autres associations de protection animale et le procès remporté par ces dernières. Toutefois, la présidente du refuge a fait appel.

© Au petit bonheur de nos oubliés

Depuis son sauvetage, Louna revit !

« On s’est positionné pour prendre en charge 8 chiens du refuge, poursuit notre interlocutrice, nous avons donc récupéré Louna et plusieurs de ses copains. » En famille d’accueil sous couvert de l’association depuis août 2022, la boule de poils âgée de 13 ans essaye d’aller de l’avant.

Ce « cœur avec du poil autour » est sortie de sa « prison » maigre, dénutrie et faible. De plus, des escarres tapissaient son corps meurtri et elle souffre actuellement d’un début de cataracte, mais aussi de problèmes d’articulations.

« Elle ne connaissait pas grand-chose de la vie, donc rentrer dans une maison ou recevoir des caresses était compliqué, confie la représentante de l’association, il a fallu du temps à sa première famille d’accueil pour pouvoir l’apprivoiser et créer un lien de confiance avec elle. »

Au sein de ce foyer, sur l’île de La Réunion, Louna a fait de grands progrès. L’équipe d’Au petit bonheur de nos oubliés l’a ensuite rapatriée dans la commune du Val (83, Var), où elle a rencontré sa deuxième famille d’accueil.

Aujourd’hui, « l’ex-détenue » revit ! « Après de longs mois chez Laetitia et Miguel, nous avons récupéré une chienne plutôt épanouie. Elle avait compris qu’elle pouvait faire confiance et lâcher prise », ajoute notre source.

© Au petit bonheur de nos oubliés

Qui remplira son cœur d’amour ?

Depuis son sauvetage, Louna a repris des forces et ses douleurs se sont apaisées. Bien que l’Homme lui ait montré sa pire facette, elle demande des câlins et de l’attention. Très douce et attachante, elle fait la fête à ses bienfaiteurs lorsqu’ils rentrent au domicile.

« C'est une chienne traumatisée par sa vie, donc elle réagit aux bruits soudains et nouveaux. Elle a plus de mal à faire confiance aux hommes qu'aux femmes, mais Messieurs ne vous découragez pas cette dame se laisse séduire avec du temps, ont écrit les bénévoles sur leur page Facebook, elle vit actuellement en maison avec jardin dans un environnement plutôt calme, avec 3 chats 1 chienne et 6 poules. Elle s'entend très bien avec tout ce petit monde. »

© Au petit bonheur de nos oubliés

Pour l’heure, Louna demeure sous réquisition judiciaire. Elle sera placée sous contrat de famille d’accueil jusqu’à l’obtention du jugement définitif, à la suite duquel l’adoption pourra être effective. Alors, qui est prêt à lui donner une chance et à gommer une fois pour toutes ses mauvais souvenirs ?

Après avoir vécu les affres de l’enfer, cette petite « mamie » ne demande rien de plus qu’une retraite paisible. À travers sa résilience, cette chienne au poil grisonnant nous offre une belle leçon de courage et de vie.

Pour plus d’informations, merci de contacter directement l’association Au petit bonheur de nos oubliés :