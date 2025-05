Julia Roberts rend un hommage poignant à son chien adopté en refuge et ami de longue date

On retrouve de nombreux amoureux des bêtes parmi les célébrités, dont Julia Roberts. Très impliquée dans la cause animale, l’actrice s’est associée à un organisme de sauvetage pour aider les boules de poils dans le besoin. Elle a aussi adopté un chien de refuge, Myrtle, qui a passé de belles années à ses côtés avant de rejoindre les anges.

Le 16 mai dernier, sur Instagram, Julia Roberts a annoncé le décès de son chien tant aimé, Myrtle. Le canidé, qui apparaissait fréquemment à ses côtés, s’est éteint à l’âge de 19 ans. Ses proches gardent un tendre souvenir de lui et les internautes ont été nombreux à témoigner leur soutien à la famille.

Les fans de l’actrice ne comptaient certainement plus le nombre de fois où la star a été photographiée en compagnie de sa boule de poils. Effectivement, elle apparaît sur de nombreux clichés aux côtés de Myrtle et de Major, son Labrador chocolat. Sur ses réseaux sociaux, l’interprète de Vivian Ward dans Pretty Woman met aussi en avant un refuge pour animaux, Frankie Lola and Friends, pour soutenir le personnel et les pensionnaires de celui-ci.

Une triste nouvelle

Malheureusement, alors que les célébrités étaient à la fête à l’occasion du Festival de Cannes, Julia Roberts a annoncé une bien triste nouvelle sur internet. Son ami canin de longue date, Myrtle, sauvé d’un refuge, a quitté ce monde. Le mari de la star, Daniel Moder, a également partagé l’information sur son compte Instagram avec un message touchant : « La définition même de la loyauté farouche, même si elle a mordu le livreur de pizza une fois », écrivait-il.

Dans la section des commentaires, les époux ont été soutenus par des centaines de personnes, dont d’autres célébrités telles que Jennifer Aniston ou encore Rita Wilson. Des fans ont aussi pris le temps de rédiger des commentaires pour témoigner leur affection envers Myrtle et épauler la famille dans cette épreuve douloureuse.

À travers sa publication, Julia Roberts rend hommage au chien qui a tant compté pour elle. Indirectement, elle lève aussi un tabou autour du deuil animal, parfois sous-estimé ou encore incompris. Pourtant, la perte d’un animal est, pour beaucoup, celle d’un membre de la famille. Heureusement, la parole se libère de plus en plus sur le sujet.