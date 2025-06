Enfermé toute sa vie, ce cheval galope pour la première fois et découvre la sensation de liberté (vidéo)

L’être humain est capable du meilleur, comme du pire, en particulier avec les animaux. De l’autre côté de l’Atlantique, un cheval nommé Thunder a brisé les lourdes chaînes de la maltraitance grâce à l’intervention salvatrice de la Polk County Animal Cruelty Investigations Unit. En plus d’avoir subi les affres de la faim, l’équidé n’a jamais pu galoper librement…

Les chevaux sont des êtres nobles et gracieux, qui constituent souvent le symbole de la liberté. Malheureusement, certains représentants de la gent équine se retrouvent entre de mauvaises mains, à l’instar de Thunder.

Ce dernier a vécu dans des conditions atroces chez son propriétaire américain. À l’âge de 2 ans, il n’avait toujours pas profité des verts pâturages et des galops en pleine nature. Non seulement son détenteur le maintenait enfermé en permanence dans une ferme, mais il le nourrissait à peine également. Faible et triste, Thunder attendait avec impatience le jour de sa délivrance.

© Polk County Sheriff's Office / Facebook (capture d'écran)

De nombreux animaux secourus

Comme le rapporte un article paru dans les colonnes du magazine People, les agents de la Polk County Animal Cruelty Investigations Unit (Floride) ont lancé une opération de secours après avoir reçu un signalement. En arrivant sur les lieux, les sauveteurs ne s’attendaient pas à découvrir le Pandémonium.

Tous les animaux de la ferme, dont Thunder, souffraient de maltraitance. « Des tas de déchets, dont des ordures ménagères en décomposition, de la ferraille, des restes de bois, 23 pneus, des centaines de mouches et des appareils électroménagers cassés, étaient éparpillés, indique le communiqué de presse de l’organisme, les enquêteurs ont également découvert un abreuvoir rempli d'un mélange d'antigel et d'essence, qui s'écoulait dans l'eau que les animaux buvaient. »

Au total, 6 autres chevaux, 11 chèvres et 2 moutons ont été sauvés. Hélas, l’un des équidés n’a pas survécu aux mauvais traitements. Les rescapés ont tous été replacés et vivent désormais dans des conditions meilleures. Leur propriétaire a été arrêté par la police qui l’a accusé de cruauté envers les animaux, et devra répondre de ses actes devant la justice.

Le goût de la liberté

Récemment, une vidéo de Thunder est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le Paso Fino (cheval originaire de Colombie et de Porto Rico) a enfin goûté à la liberté.

« C'est la première fois qu'il découvre un pâturage et peut courir librement (enfin, presque librement) et il adore ça, souligne le bureau du shérif de comté de Polk, il était gardé dans une toute petite stalle dans une grange sombre et n’était jamais mis au pré. »

Les images, qui ont ému des milliers de personnes, montrent le rescapé galoper et profiter de la seconde chance qui lui a été offerte. Heureux, le cheval court et bondit à en perdre haleine. Aujourd’hui, ses bienfaiteurs continuent de le chouchouter. Ils l’aident à reprendre du poids, et à aimer la vie qui est pleine de belles surprises !