Alors qu'elle savourait sa seconde chance dans un sanctuaire pour chevaux maltraités, une jument de 33 ans se retrouve dans une situation fâcheuse

À la fin du mois d’octobre, l’association Horse Sense Wirral – qui sauve des équidés maltraités ou négligés et leur offre une vie meilleure dans un sanctuaire – a dû appeler les secours pour l’un de ses protégés. Mimi, 33 ans, s’était retrouvée piégée dans une auge, un récipient servant à donner à manger ou à boire aux animaux.

« Mimi vit dans une grange avec son compagnon Danny pour qu’ils puissent passer leur vie ensemble. Elle est âgée et devient fragile, indique Wendy, membre de l’organisation, Mojo un gros cheval puissant, les a rejoints ; nous supposons qu’il a frôlé Mimi et qu’elle est tombée dans l’auge. Elle n’a pas réussi à se relever et à sortir. »

Mimi a été libérée

Pour la calmer lors du sauvetage, un vétérinaire lui a administré un léger sédatif et a laissé les pompiers s’occuper d’elle.

Une fois libérée, la jument a reçu de nombreux soins. Malheureusement, cette mésaventure a laissé une blessure profonde sur l’une de ses jambes.

© Horse Sense Wirral

« Elle est trop vieille pour être opérée, poursuit Wendy, mais notre merveilleux vétérinaire la surveille tous les jours et lui donne des antibiotiques. En plus de changer régulièrement les pansements, nous utilisons du miel de Manuka, qui a des propriétés antibactériennes naturelles et aide à accélérer la guérison. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour qu’elle se rétablisse bientôt. »

Des centaines de chevaux sauvés

Comme le révèle un article publié dans les colonnes de The Guide Liverpool, Mimi fait partie des 283 chevaux sauvés par Horse Sense Wirral, qui a obtenu son statut d’association en 2013.

La jument a pris un nouveau départ dans le sanctuaire, vers l’âge de 8 ans. Elle avait été négligée et abandonnée par son propriétaire, qui luttait contre des problèmes de santé mentale.