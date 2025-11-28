Enfermé dans un placard obscur quand il ne travaillait pas, ce chien de sécurité cherche une vraie famille aimante

Locki a connu l’enfermement et la solitude là où il aurait dû trouver la confiance et la sérénité. Secouru par Action Protection Animale, ce chien de sécurité au cœur meurtri entame aujourd’hui une nouvelle vie, loin de la souffrance. Toutefois, malgré son sauvetage, un autre combat commence : lui trouver un foyer pour toujours.

“Encore un chien de sécurité objetisé par un pseudo agent non déclaré, regrette Action Protection Animale sur son site . Encore une vie piétinée, brisée”. L’association a récemment porté secours à un Berger Belge Malinois victime de négligence extrême de la part de son maître.

Le canidé en question répond au nom de Locki et est âgé de 8 ans. Il travaillait donc dans la sécurité aux côtés de son détenteur qui, lorsqu’il n’en avait pas besoin, avait l’habitude de l’enfermer dans un placard. D’après Action Protection Animale, il le traitait non pas comme un être vivant, avec ses émotions et ses besoins, mais comme un “outil”.



Photo d'illustration

Le malheureux Locki “restait cloîtré dans l’obscurité de ce placard, créé sur mesure pour l’enfermer”, poursuit l’association.

L’intervention de cette dernière a permis au quadrupède d’en finir avec la souffrance et de renouer avec l’espoir. “Aujourd’hui, Locki est sauvé, et sa vie de misère est terminée”, indique, en effet, Action Protection Animale qui l’a pris en charge et déposé plainte.

Son équipe est mobilisée pour aider le chien à remonter la pente, tant sur le plan émotionnel que sur celui physique. Elle lui apporte tous les soins et l’affection dont il a besoin et qu’il est en droit de réclamer. Le plus difficile, cependant, sera de lui trouver une famille aimante pour lui offrir la vie heureuse qu’il mérite.

“400 euros par mois, par chien”

Au sein de l’association, on craint effectivement que sa race et son douloureux passé ne compromettent ses chances de concrétiser son rêve de nouveau départ. “Locki est sauvé oui. Il n’aura plus faim, plus soif. Mais ça ne veut pas dire qu’il aura une famille. C’est pourtant notre souhait le plus cher”, confie l’association.

Celle-ci précise qu’elle s’occupe déjà d’une vingtaine de chiens de sécurité attendant d’être adoptés. Malgré le coût (“400 euros par mois, par chien”), elle est déterminée à continuer de les secourir et de les héberger, en comptant sur la solidarité du public et les dons.

“Ce sont des chiens comme les autres. Ils ne méritent pas d’être déconsidérés, exploités, et finalement punis d’exister”, conclut Action Protection Animale.