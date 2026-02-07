« Quel bon frère », sauvé d’un élevage intensif, un Border Collie veille chaque jour sur sa sœur sourde et malvoyante avec dévouement (vidéo)

Rescapés d’un élevage intensif, Honey et Bear, 2 Border Collie attendrissants, partagent un lien bouleversant : au quotidien, Bear veille sur sa sœur née sourde et malvoyante, et guide chacun de ses pas. Cette complicité née dans l’épreuve fait vraiment chaud au cœur !

En Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, Kelly Dinham consacre sa vie à offrir une seconde chance aux animaux en détresse, qu’il s’agisse de moutons, de chats ou de chiens.

Récemment, son cœur a été conquis par Honey et Bear, 2 Border Collie sauvés d’un élevage intensif grâce à Beagle Rescue Victoria. Depuis leur arrivée, elle est constamment témoin du puissant lien qui unit ces 2 toutous. Une relation vraiment touchante, qu’elle a souhaité partager sur TikTok.

Un lien indéfectible

Dans une vidéo émouvante, on découvre ainsi l’incroyable complicité entre les 2 Border Collie. Honey, une chienne double merle née sourde et malvoyante, peut compter sur Bear, toujours à ses côtés pour la guider et assurer son bien-être. Entre jeux et câlins, le toutou n’est jamais loin de sa sœur pour veiller sur elle !

© @kellydinham / TikTok

L’adorable Bear fait preuve d’un dévouement touchant, et le lien unissant ces 2 boules de poils, déjà fort avant leur sauvetage, semble s’être encore renforcé depuis leur adoption.

@kellydinham Honey and Bear are brother and sister, both rescued from a puppy farm by Beagle Rescue Victoria. ?? Honey’s a double merle*, born deaf and with vision problems. Bear’s always been right by her side, helping her navigate the world. Their aunt Violet is in this video too...she spent four years in a cage before we adopted her, and Honey and Bear followed a few years later. If you’re thinking about getting a dog, please consider rescue. Organisations like Beagle Rescue Victoria have given these three and many more dogs a second chance. *Double merles happen when two merle dogs are bred together, each pup has a 25% chance of being deaf, blind, or both. Breeders do it because merle dogs sell for more. Profit over welfare. Please don’t support it. #doublemerle #bordercollie #dogsoftiktok #deafdog ? Turning Page - Sydney Rose

La vidéo n’a pas manqué de faire réagir les internautes sous le charme de cette tendre relation. « Tout le monde devrait avoir un Bear dans sa vie », a par exemple écrit un internaute avec émotion. « Tellement beau. Quel bon frère. », a ajouté quelqu’un d’autre.

Si cette publication met en avant le touchant lien qui unit Bear et Honey, elle permet aussi de dénoncer la triste réalité des élevages intensifs.

© @kellydinham / TikTok

Une sombre réalité

Ces installations, où les chiennes sont contraintes à se reproduire sans répit et où les chiots sont entassés dans de petites cages pour maximiser les profits, mettent en lumière les dérives d’une industrie qui privilégie l’argent au bien-être animal.

© @kellydinham / TikTok

Vendus souvent plus cher à cause de leur pelage atypique, les chiens doubles merles, comme Honey, sont particulièrement vulnérables : issus du croisement de 2 chiens merles, ils ont de fortes probabilités de naître sourds, malvoyants, ou les 2, avec parfois des anomalies neurologiques ou physiques.

A lire aussi : L'appel à l'aide d'un chanteur célèbre dans son pays pour sa chienne enceinte disparue se termine par une bonne nouvelle

© @kellydinham / TikTok

Heureusement, certains toutous victimes de ces élevages intensifs comme Honey et Bear ont la chance d’être sauvés par des refuges ou des associations, avant de trouver enfin un foyer rempli d’amour. Malgré leurs débuts difficiles dans la vie, ces 2 adorables boules de poils sont donc la preuve vivante qu’un second départ est toujours possible !