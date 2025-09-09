Enchaînés avec des câbles et privés de soins, 11 chiens retrouvent la liberté et leurs anciens propriétaires sont condamnés 6 mois plus tard

Un nouveau cas de maltraitance animale secoue la Haute-Vienne. Ce lundi, la justice s’est penchée sur le sort d’une dizaine de chiens découverts dans un état déplorable en mars dernier. Face aux images insoutenables et aux conditions de vie déplorables des animaux constatées par la gendarmerie, les quadrupèdes avaient été évacués et confiés à la Société Protectrice des Animaux locale. Une audience qui rappelle crûment les souffrances que peuvent endurer certains de nos amis à fourrure, faute de soins, d’attention et de respect.

5 personnes étaient jugées hier, lundi 8 septembre 2025, au tribunal de Limoges (87) dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour des faits de maltraitance animale remontant au 21 mars dernier, rapportait France Bleu .

Ce jour-là, en effet, les gendarmes de la communauté de brigades de Saint-Junien étaient intervenus sur un terrain à Oradour-sur-Glane, où ils avaient fait une découverte choquante.

11 chiens y vivaient, en effet, dans des conditions “incompatibles avec leurs besoins physiologiques”, indiquait la gendarmerie dans un communiqué. Les canidés en question étaient non seulement “attachés à l'aide de chaînes, laisses, cordes, câbles électriques ou informatiques”, mais ils devaient, en plus, subir les privations (pas d’eau, ni nourriture) et les maladies. Par ailleurs, aucun d’eux n’était identifié par puce électronique.

Maigres et en souffrance, les chiens avaient besoin de soins de toute urgence. Ils avaient été pris en charge par la SPA de la Haute-Vienne dans la foulée de leur sauvetage, sur autorisation du Parquet.

Sanctions financières pour les prévenus

Les prévenus reconnaissaient donc les faits au moment de leur comparution. Ils ont finalement été condamnés à verser, chacun, 500 euros à la SPA haut-viennoise et à l’association Stéphane Lamart, partie civile dans cette affaire (250 euros pour chaque association). En outre, les condamnés devront verser la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par la SPA.

Le jugement rendu lundi comprend également la confiscation définitive des chiens, qui pourront ainsi être proposés à l’adoption si leur état de santé le permet.

Photo d'illustration

Enfin, un autre procès se tiendra le 12 décembre prochain. Il concernera 3 autres personnes mises en cause dans cette affaire.

Les chiens rescapés de cet enfer peuvent désormais espérer un avenir plus serein grâce à l'intervention des associations et à la décision de justice.