Dans un élan de survie, une chienne tire sur la chaîne avec laquelle elle est retenue et alerte un passant

Si les sauveteurs de Miracle l’ont nommée ainsi, ce n’est pas sans raison. La chienne s’est extirpée de son enfer en arrachant la chaîne qui la retenait. Prise en charge par les membres d’un refuge, elle a gagné sa liberté et attend désormais qu’une famille lui offre sa chance.

L’histoire de Miracle, une chienne autrefois négligée, pourrait être digne d’un film. Cette battante a tenté le tout pour le tout en arrachant la chaîne à laquelle elle était attachée depuis bien trop longtemps. Malgré la douleur et l’anxiété, elle est parvenue à s’échapper de son étreinte et a été prise en charge par des sauveteurs.

Miracle n’avait jamais connu la véritable vie d’un chien domestique. Depuis son plus jeune âge, elle était retenue en extérieur par une chaîne. Cette dernière était reliée à un collier qui s’était incrusté dans sa peau au fil des mois, la blessant sévèrement au niveau du cou.

Fayetteville Animal Protection Society / Facebook

Un acte héroïque

Un jour, Miracle a décidé qu’elle ne voulait plus de cette vie. La solitude, la négligence et la souffrance faisaient partie de son quotidien, mais ce n’était pas ce à quoi elle aspirait. N’écoutant que son instinct, elle a tiré de toutes ses forces sur la chaîne malgré la douleur provoquée par le collier, qui s’enfonçait davantage dans sa peau : « Miracle a fait quelque chose d'incroyable. Elle a tenté sa chance », écrivait un porte-parole de l’association Fayetteville Animal Protection Society dans une publication rapportée par The News & Observer.

Elle est finalement parvenue à s’échapper et s’est retrouvée dans la rue, où un bienfaiteur s’est inquiété pour elle et a décidé de l’aider. Bien qu’un refuge l’ait récupérée, le combat de Miracle pour la liberté ne s’arrêtait pas là. En effet, l’organisme pratiquait l’euthanasie et la chienne risquait d’être piquée. Par chance, les membres de Fayetteville Animal Protection Society sont intervenus à temps pour la récupérer.

Ils ont fait connaissance avec la battante qui, depuis, a été placée à l’adoption. Bien sûr, son passé n’est pas sans conséquences sur son comportement actuel. Mais ses sauveteurs sont persuadés qu’elle trouvera un maître à la fois compréhensif et aimant pour lui offrir, enfin, la vie pour laquelle elle s'est battue.